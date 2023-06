Deviška krokodilja samica zanosila brez partnerja

Deviški porodi ali partenogeneza so do sedaj bili dokumentirani pri pticah, kuščarjih, kačah in ribah, nikoli prej pa pri krokodilih. Znanstveniki pravijo, da je ta lastnost morda podedovana od evolucijskega prednika, tako da so bili dinozavri morda sposobni tudi samoreprodukcije.

Jajce je izlegla 18-letna samica ameriškega krokodila v parku Reptilania januarja 2018. Plod v jajcu je bil popolnoma oblikovan, vendar mrtvorojen, zato se ni izvalil. Samica je bil pridobljena, ko je bila stara dve leti, in je bila vse življenje ločena od drugih krokodilov.

Raziskovalci s Tehniške fakultete v Virginiji, ki so specializirani za partenogenezo, so analizirali plod, njihove ugotovitve pa so bile objavljene v reviji Royal Society Biology Letters. Po njihovem mnenju odkritje kaže na to, da bi se pri krokodilih lahko dogajala deviška rojstva, ne da bi se tega kdo zavedal.

"Neredko se zgodi, da plazilci v ujetništvu odlagajo jate jajc, ki bi jih zaradi obdobja izolacije od partnerjev običajno šteli za neživljenjske in bi jih zavrgli. Te ugotovitve zato kažejo, da je treba oceniti potencialno sposobnost preživetja jajc, kadar so samci odsotni," so razložili raziskovalci.