Dež končal, kar so začeli požari: dolino v manj kot uri prekrilo blato

Naravna katastrofa je območje zadela 12. septembra, a so posnetek objavili šele te dni. Uničenih ali poškodovanih je bilo 16 domov, umrla je 62-letna domačinka. Prestrašeni prebivalci so pripovedovali, da je blatni tok s seboj nosil tudi balvane v velikosti avtomobilov.

Čeprav je bila neposreden povod za naravno nesrečo velika količina dežja, ki je padla, ko je območje San Bernardina oplazil rep tropske nevihte Kay, pa je treba prave razloge iskati ne v vodi, ampak v ognju. Leta 2020 je namreč tam kar 73 dni divjal obsežen požar in pustil globoke brazgotine. Pogorelo je več kot 90 kvadratnih kilometrov, gorska pobočja so ostala brez dreves, ki so preprečevala erozijo, doline pa tako na milost in nemilost prepuščene naravi.

Gre za požar, ki se ga je v medijih po ranču, kjer je najprej zagorelo, prijelo ime "Požar El Dorado". Kriva je bila uporaba pirotehničnih sredstev na zabavi ob razkritju spola otroka, par, ki jo je pripravil, pa je bil pozneje obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti. Med požarom je namreč umrl gasilec.

Da je nujno treba ukrepati, so domačini v strahu pred plazovi sicer pozivali že pred usodnim dnem, a žal neuspešno. Zdaj, ko se približuje zima in obdobje z več padavinami, so spet v skrbeh.