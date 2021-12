Močno deževje na Jadranu: v Splitu poplavljene ulice, pod vodo avtomobili

Dalmacijo je zajelo močno deževje. Po poročanju hrvaških medijev je najhuje v Splitu, kjer so pod vodo številne ulice in avtomobili. Nekatere ceste v Dalmaciji so zaradi poplav zaprte. Po napovedih meteorologov naj bi padavine trajale do konca dneva. O poplavah poročajo tudi iz Bosne in Hercegovine, predvsem na območju Mostarja in Čapljine.

Po poročanju dnevnika.hr je obilno deževje z grmenjem in točo zgodaj zjutraj zajelo Split in potopilo več ulic. Na terenu so gasilci, cestni delavci in komunalni uslužbenci ter policija. Veliko dežja je padlo tudi na območju Sinja in Cetinske krajine, najhuje pa je v Dicmu, kjer so se z okoliških hribov v dolino stekle velike količine vode. Voda ogroža številne hiše. Župan Sinja Miro Bulj je na svoje družbenem profilu objavil posnetke stanja na terenu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po podatkih hrvaške avto-moto zveze Hak so poplavljene tudi številne druge ceste v Dalmaciji, nekatere so zaprte. Opozarjajo še na meglo in možni so nanosi peska, zlasti na jadranski magistrali. Po podatkih portala Dalmacija je danes v Splitu od noči padlo že 47 litrov padavin, od tega samo med pol deveto in pol deseto dopoldne kar 36 litrov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Hrvaški meteorologi sicer napovedujejo, da se bo popoldne dež ponekod spremenil v sneg, padavine pa bodo trajale še ves dan. Več hiš in cest je pod vodo tudi na jugu Hercegovine blizu meje s Hrvaško, zlasti na območju Čapljine, pa tudi v Mostarju.