Občutna sprememba vremena: na Hrvaškem močnejše nevihte s sunki vetra in točo

Prihaja občutna sprememba vremena, tako pri nas kot na Hrvaškem, kjer bodo temperature ponekod padle za kar 15 stopinj Celzija. Ob celotni hrvaški obali bodo konec tedna možne nevihte s sunki vetra in točo, v kratkem času lahko pade večja količina padavin, napovedujejo vremenoslovci. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami tudi v Sloveniji.

Občutna sprememba vremena bo na Hrvaškem v noči na nedeljo. FOTO: Shutterstock icon-expand

Na severu Jadrana bo že danes več oblačnosti, medtem ko bodo v Dalmaciji še vztrajale visoke temperature med 32 in 36 stopinj Celzija. Sobota bo že bolj nestabilna, občasno bo še sončno. Ponekod bo že lahko deževalo, večja verjetnost lokalnih neviht z močnim dežjem bo proti večeru. Lokalno je možna tudi toča, nastanejo lahko vodne trombe. Za območje Zagreba in Splita so zaradi možnih neviht in močnega deževja za soboto že izdali oranžno opozorilo.

icon-expand FOTO: meteo.hr

icon-expand FOTO: meteo.hr

icon-expand FOTO: meteo.hr



Opozorila za Hrvaško, za petek, 25. julija. icon-picture-layer-2 1 / 3

Občutna sprememba vremena pa bo v noči na nedeljo, ko bodo ob celotni hrvaški obali možne močnejše nevihte, ki bodo sprva zajele severni in osrednji del Hrvaške. Vremenoslovci napovedujejo znatne količine dežja v kratkem časovnem obdobju, zato ne izključujejo možnosti poplav zlasti v mestih. Občutno se bo ohladilo. Druga polovica nedelje bo vremensko bolj umirjena, vendar bo že začetek tedna znova v znamenju ploh, lokalno bodo možne močne nevihte z nalivi in sunki vetra. Temperature bodo za ta čas celo pod povprečjem, ponekod se ne bodo povzpele nad 25 stopinj Celzija, napovedujejo hrvaški vremenoslovci na net.hr. Večja količina padavin bo nato znova padla v noči na torek.

Deževen konec tedna tudi v Sloveniji

Občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte se bodo pojavljale že danes čez dan. Proti večeru bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo v drugem delu noči spet okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Možni bodo tudi nalivi, napovedujejo na Agenciji za okolje. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo čez dan prehodno ponehale in se v noči na nedeljo spet okrepile. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, v Zgornjesavski dolini okoli 20 stopinj Celzija. Agencija za okolje je za petek, soboto in nedeljo za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi neviht.

Vremensko opozorilo za Slovenijo v prihodnjih dneh FOTO: Arso icon-expand