Zelenski: Rusija izvedla več kot 30 napadov z brezpilotnimi letali v dveh dneh

Iranski zunanji minister Hossein Amir-Abdollahian je obtožbe označil za "neutemeljene" in Ukrajino pozval, naj "predloži vse dokaze, ki podpirajo obtožbe".

"Moskovskim zračnim silam bom pristrigel krila," je predsednik Volodomir Zelenski povedal v svojem dnevnem nagovoru iz Kijeva. Zahodne države pravijo, da Iran Moskvi dobavlja svoje doma razvite brezpilotne letalnike in da so iranski vojaški strokovnjaki na terenu na rusko okupiranem Krimu, da zagotovijo tehnično podporo pilotom. Toda Teheran je večkrat zanikal, da je s Kremljem sklenil kakršen koli dogovor o orožju, Moskva pa zanika uporabo brezpilotnih letal.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je agresivno uporabo brezpilotnih letal v Rusiji označil za "grozljivo". Obtožil je Ruse, da uporabljajo naprave za "ubijanje ukrajinskih civilistov in uničevanje infrastrukture, od katerih so odvisni elektrika, voda in toplota."

"Kanada in Združene države bodo še naprej sodelovale z našimi zavezniki in partnerji, da bi razkrili, odvrnili in preprečili iransko dobavo tega orožja," je dejal Blinken.

Kijev je brezpilotna letala, uporabljena v nekaterih napadih na njegovo infrastrukturo, identificiral kot iranska brezpilotna letala Shahed-136. Znana so kot brezpilotna letala "kamikaze", ker so uničena v napadu - poimenovana po japonskih lovskih pilotih, ki so leteli na samomorilskih misijah v drugi svetovni vojni.