Diagnoza iz kaplje krvi: demenco bo mogoče odkriti, preden udari

Raziskovalci v Veliki Britaniji upajo, da bo namesto dolgotrajnih in lahko tudi bolečih postopkov za ugotavljanje demence kmalu na voljo hiter in zanesljiv test na podlagi kaplje krvi. Njihov cilj je tak test razviti v petih letih in ga nato dati na voljo čim širšemu krogu ljudi. Vse pomembneje namreč postaja, da se bolezen odkrije že v zgodnji fazi, ko lahko nova zdravila – ta v Evropi sicer še niso odobrena – močno upočasnijo njen napredek.

icon-expand Raziskavo vodita organizaciji Alzheimer's Society in Alzheimer's Research UK. FOTO: Shutterstock

Že v petih letih bi lahko diagnozo za demenco postavili v vsega nekaj sekundah na podlagi analize kaplje krvi, napovedujejo znanstveniki v Veliki Britaniji. V sklopu Nacionalne zdravstvene službe (NHS) je namreč stekel pet milijonov funtov (5,75 milijona evrov) vreden projekt, ki si je za cilj postavil razvoj zanesljivih hitrih krvnih testov, poroča Guardian. Krvni testi so sicer že na voljo v zasebnih klinikah v ZDA in Hongkongu, bodočim pacientom lahko do 10 let pred pojavom prvih simptomov razkrijejo, kaj jih čaka. Vendar pa so dragi in ne tako zanesljivi, kot bi želeli. Potrebnega je več dela, da bi zagotovili, da bodo testi merili pravo kombinacijo biomarkerjev in ne bodo napačno potrdili ali izključili bolezni, pravijo britanski raziskovalci, vključeni v projekt. Zato preučujejo več različnih testov, z enim med njimi v krvi iščejo proteine, ki se pojavijo, preden se demenca razvije. V to smer raziskujeta tudi farmacevtski družbi Roche in Eli Lilly, ki sta se skupaj lotili razvijanja krvnih testov za demenco, še piše Guardian.

Raziskovalci želijo, da bi bila diagnoza čim hitreje v okviru javnega zdravstva dostopna čim večjemu številu ljudi. Ocenjujejo namreč, da je v Veliki Britaniji že danes 900 tisoč ljudi z demenco, do leta 2040 pa se bo njihovo število po napovedih povzpelo na 1,4 milijona. Štirje od 10 že obolelih še nimajo uradno potrjene diagnoze. Njeno postavljanje je trenutno dolgotrajno in lahko vključuje tudi boleč odvzem možganske tekočine. "Vemo tudi, da ljudje pogosto čakajo več mesecev, včasih let, da prejmejo diagnozo. To pomeni, da je na tisoče družin obtičalo v negotovosti in poskušalo obvladati simptome in načrtovati prihodnost brez dostopa do vitalne oskrbe in podpore, ki ju lahko prinese diagnoza," je opozorila direktorica za raziskave pri britanski Alzheimer's Society Fiona Carragher. Potreba po hitrih in učinkovitih testih je še toliko večja, potem ko so razvili zdravila, ki dokazano upočasnijo kognitivni upad, a le, če jih bolnik začne prejemati dovolj zgodaj. Gre za zdravila za Alzheimerjevo bolezen, ki je daleč najpogostejši vzrok demence.