Diamanti in državne odločitve: Za nekdanjo prvo damo zahtevajo 15 let zapora

Posebni tožilec Min Jung Gi je sporočil, da je Kim Keon Hee osumljena sprejemanja podkupnin ter vmešavanja v kadrovske odločitve in državne nominacije, poroča Al Jazeera. Po ugotovitvah tožilstva naj bi s tem resno oslabila delovanje državnih institucij in zlorabila status predsednikove soproge. Skupna vrednost domnevnih podkupnin naj bi znašala približno 377 milijonov vonov (okoli 223.410 evrov).

Tožilstvo je v začetku decembra zanjo zahtevalo 15-letno zaporno kazen, Kim pa je trenutno v priporu in zanika vse očitke. Sodba nižjega sodišča je predvidena za 28. januar. Med domnevnimi darili so luksuzne torbice, dragulji, zapestna ura, umetniško delo priznanega slikarja Li U Fana ter drugi predmeti visoke vrednosti.