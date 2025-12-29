Diamanti in državne odločitve: Za nekdanjo prvo damo zahtevajo 15 let zapora

Posebni tožilec Min Jung Gi je sporočil, da je Kim Keon Hee osumljena sprejemanja podkupnin ter vmešavanja v kadrovske odločitve in državne nominacije, poroča Al Jazeera. Po ugotovitvah tožilstva naj bi s tem resno oslabila delovanje državnih institucij in zlorabila status predsednikove soproge. Skupna vrednost domnevnih podkupnin naj bi znašala približno 377 milijonov vonov (okoli 223.410 evrov).
Tožilstvo je v začetku decembra zanjo zahtevalo 15-letno zaporno kazen, Kim pa je trenutno v priporu in zanika vse očitke. Sodba nižjega sodišča je predvidena za 28. januar. Med domnevnimi darili so luksuzne torbice, dragulji, zapestna ura, umetniško delo priznanega slikarja Li U Fana ter drugi predmeti visoke vrednosti.
Odvetniki Kim Keon Hee zavračajo ugotovitve tožilstva in poudarjajo, da bo končno presojo dalo sodišče.
V preiskavi je tudi voditeljica Združitvene cerkve Han Hak Dža, ki je obtožena, da je prek daril poskušala pridobiti politični vpliv. Tudi ona obtožbe zavrača. Tožilci poudarjajo, da so Kim obiskovali različni posamezniki in interesne skupine, ki so ji izročali denar ali darila v zameno za uresničitev svojih zahtev.
Primer poteka vzporedno s sojenjem nekdanjemu predsedniku Jun Suk Jeol, ki je bil odstavljen po poskusu uvedbe vojnega stanja in je obtožen vodenja upora. Grozi mu dosmrtna ali smrtna kazen, sodna odločitev pa se pričakuje v začetku leta 2026, piše Al Jazeera. Jun zanika, da bi vedel za domnevne sporne posle svoje žene.
