Voyo postal Digitalni produkt leta

Voyo, ki tudi hrvaškim uporabnikom omogoča, da lahko svoje najljubše oddaje in serije lastne produkcije gledajo 24 ur pred predvajanjem na televiziji, je v kategoriji Digitalni produkt leta osvojil prvo mesto.

"Ni pomembno le to, da pridobimo naročnike, pomembno je, da je naročnik vključen, da spremlja vsebino, ki ga zanima. Le za kakovostno vsebino je uporabnik pripravljen porabiti svoj čas in ji nameniti svoj denar," je ob priznanju povedal digitalni direktor, odgovoren za digitalno poslovanje Pro Plusa v Sloveniji in RTL na Hrvaškem iz CME Adria, Matej Lončarić.

Voyo pozornost uporabnikov pridobiva tudi s personalizirano vsebino, od športa do serij in nadaljevank. Uporabnike na Voyu tako čaka že več kot 10.000 ur domačih in tujih vsebin.

Na 11. podelitvi nagrad SoMo Borac se je v 15 kategorijah pomerilo več kot 230 projektov.