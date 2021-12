Digitalno 'zdolgočaseno opico' po nesreči prodal za le stotino njene vrednosti

Bored Ape Yacht Club (jahtni klub zdolgočasene opice) je ena najuspešnejših zbirk nezamenljivih žetonov NFT, ki je bila predstavljena aprila in je sestavljena iz 10.000 edinstvenih digitalnih primerkov zdolgočasene opice. Vse so si med seboj različne, prav tako so različne tudi cene posameznih opic. Tako je bila še do nedavnega ena izmed najcenejših opic, ki je stala 49 enot kriptovalute ether (trenutno okoli 164.000 evrov). Vendar pa jo je človeška napaka stala naziva najcenejše "zdolgočasene opice".

Lastnik opice 3547 je namreč pri prodaji digitalne lastnine naredil napako ter svojo, namesto za 300.000 dolarjev (265.923 evrov), prodal za 3000 dolarjev (nekaj več kot 2659 evrov), poroča BBC.