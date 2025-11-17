Dijana Hrka prekinila gladovno stavko: 'Narod me potrebuje živo'

Stavkajoča mati Dijana Hrka je v popoldanski izjavi pred poslopjem skupščine v Beogradu, kjer je 16 dni gladovno stavkala, novinarjem dejala, da čeprav ve, da bi jo "nekateri raje videli mrtvo", ne bo razočarala študentov in državljanov, poroča Radiotelevizija Srbije (RTS).
S temi besedami je prekinila gladovno stavko, ki jo je začela 2. novembra, dan po obletnici lanskoletne tragedije v Novem Sadu, v kateri je umrl tudi njen 27-letni sin Stefan. V preteklem tednu je večkrat prejela infuzijo, nato pa nadaljevala gladovno stavko.
Zahtevala je odgovornost za padec nadstreška, pod katerim je umrl njen sin in 15 drugih ljudi, izpustitev vseh študentov aretiranih med množičnimi protesti, ki so sledili tragediji v Novem Sadu, in pa razpis predčasnih volitev.
- FOTO: AP
Kot je znano, je novosadska tragedija sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že več kot eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.
15. marca letos se je na protestu "15 za 15" v Beogradu zbralo rekordno število ljudi. Oblasti so poročale o 107.000 udeležencih, neodvisne organizacije so ocenile, da jih je bilo med 275.000 in 325.000, študenti in organizatorji pa, da je na ulice prišlo več kot pol milijona udeležencev. Množico je razgnal nenavaden, izjemno glasen visokofrekvenčni zvok, domnevno zvočni top. Oblasti so to zanikale in resnica še danes ni znana.
Za tragedijo v Novem Sadu doslej še nihče ni kazensko odgovarjal, obtožnice so bile vložene proti nekdanjima ministroma za gradbeništvo Goranu Vesiću in Tomislavu Momiroviću ter nekdanji direktorici infrastrukture srbskih železnic Jeleni Tanasković.
Oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu pa namesto krivcev za nesrečo preganjajo protestnike, medtem ko proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.