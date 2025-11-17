Dijana Hrka prekinila gladovno stavko: 'Narod me potrebuje živo'

Stavkajoča mati Dijana Hrka je v popoldanski izjavi pred poslopjem skupščine v Beogradu, kjer je 16 dni gladovno stavkala, novinarjem dejala, da čeprav ve, da bi jo "nekateri raje videli mrtvo", ne bo razočarala študentov in državljanov, poroča Radiotelevizija Srbije (RTS).

S temi besedami je prekinila gladovno stavko, ki jo je začela 2. novembra, dan po obletnici lanskoletne tragedije v Novem Sadu, v kateri je umrl tudi njen 27-letni sin Stefan. V preteklem tednu je večkrat prejela infuzijo, nato pa nadaljevala gladovno stavko.

Zahtevala je odgovornost za padec nadstreška, pod katerim je umrl njen sin in 15 drugih ljudi, izpustitev vseh študentov aretiranih med množičnimi protesti, ki so sledili tragediji v Novem Sadu, in pa razpis predčasnih volitev.