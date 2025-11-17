Svetli način
Dijana Hrka prekinila gladovno stavko: 'Narod me potrebuje živo'

Beograd, 17. 11. 2025 18.16 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H.
Dijana Hrka, mati mladeniča, žrtve lanske tragedije v Novem Sadu, je sporočila, da po številnih pozivih, naslovljenih nanjo, prekinja gladovno stavko. Vendar je hkrati napovedala, da se bo še naprej borila za svoje zahteve. Prizadeva si namreč, da bi vendarle nekdo odgovarjal za zrušenje nadstreška na novosadski železniški postaji, kjer je umrlo 16 ljudi, tudi njen sin. Dogodek je sprožil množične proteste v Srbiji, kjer oblastnikom z Aleksandrom Vučićem na čelu očitajo, da je bila usodna korupcija, ki je prežela vse pore sistema.

Stavkajoča mati Dijana Hrka je v popoldanski izjavi pred poslopjem skupščine v Beogradu, kjer je 16 dni gladovno stavkala, novinarjem dejala, da čeprav ve, da bi jo "nekateri raje videli mrtvo", ne bo razočarala študentov in državljanov, poroča Radiotelevizija Srbije (RTS).

S temi besedami je prekinila gladovno stavko, ki jo je začela 2. novembra, dan po obletnici lanskoletne tragedije v Novem Sadu, v kateri je umrl tudi njen 27-letni sin Stefan. V preteklem tednu je večkrat prejela infuzijo, nato pa nadaljevala gladovno stavko.

Zahtevala je odgovornost za padec nadstreška, pod katerim je umrl njen sin in 15 drugih ljudi, izpustitev vseh študentov aretiranih med množičnimi protesti, ki so sledili tragediji v Novem Sadu, in pa razpis predčasnih volitev.

Kot je znano, je novosadska tragedija sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že več kot eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

15. marca letos se je na protestu "15 za 15" v Beogradu zbralo rekordno število ljudi. Oblasti so poročale o 107.000 udeležencih, neodvisne organizacije so ocenile, da jih je bilo med 275.000 in 325.000, študenti in organizatorji pa, da je na ulice prišlo več kot pol milijona udeležencev. Množico je razgnal nenavaden, izjemno glasen visokofrekvenčni zvok, domnevno zvočni top. Oblasti so to zanikale in resnica še danes ni znana.

Za tragedijo v Novem Sadu doslej še nihče ni kazensko odgovarjal, obtožnice so bile vložene proti nekdanjima ministroma za gradbeništvo Goranu Vesiću in Tomislavu Momiroviću ter nekdanji direktorici infrastrukture srbskih železnic Jeleni Tanasković.

Oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu pa namesto krivcev za nesrečo preganjajo protestnike, medtem ko proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države.

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
17. 11. 2025 19.29
+3
Verjetno si lacna pa si rekla narod me potrebuje zivo.
ODGOVORI
3 0
Delavec_Slo
17. 11. 2025 19.22
+2
Kdo pa je to, na jugu prdnejo, cela slo ve?
ODGOVORI
3 1
Vakalunga
17. 11. 2025 19.18
+3
Konec BURLESKE, POKAZALA JE DA NIMA KARAKTERJA.
ODGOVORI
4 1
JAZsemTI
17. 11. 2025 19.11
+0
Nekaj gnilega je v deželi srbski🤔
ODGOVORI
3 3
anabanana
17. 11. 2025 19.08
+4
In kaj je dosegla???? Išče pozornost in potrditev da jo zapušča zdrava p....
ODGOVORI
5 1
jung
17. 11. 2025 19.07
+0
Ena krajša gladovna stavka tudi mnogim od nas nebi škodila.
ODGOVORI
2 2
slayer2
17. 11. 2025 19.04
+5
Nepomembno!!!
ODGOVORI
5 0
ma?erugl
17. 11. 2025 19.01
+5
Ni dolgo zdrzala, je spregledala da ne bo dosegla nic..
ODGOVORI
5 0
3320.
17. 11. 2025 18.59
+5
Plačanka, sramota da izkorišča smrt lastnega otroka.
ODGOVORI
6 1
Magic-G-spot
17. 11. 2025 18.40
-3
Jajaja spet se sciti svoje leve primitivce in skrajneze ki zalijo. Luzerji.
ODGOVORI
2 5
bronco60
17. 11. 2025 18.36
+0
Jo razumem, vse bi naredila za svojega otroka, žal, vrnitve ni.
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
17. 11. 2025 18.29
+4
Si lačen si full drugačen.
ODGOVORI
7 3
Magic-G-spot
17. 11. 2025 18.25
-6
Hahaha saj sem vam povedal da bo lacna pa tudi nobenemu ni mar saj levakom se nikoli ni bilo do tega da bi se borili za socloveka.
ODGOVORI
2 8
Magic-G-spot
17. 11. 2025 18.43
-3
Ti bi bila tam ce ti ata nebi kradel in te krmil.
ODGOVORI
0 3
slim386
17. 11. 2025 19.12
+0
Vučić je desni ne levi 🤡🤡🤡
ODGOVORI
1 1
