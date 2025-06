Dim iz Kanade in Etna nad Evropo: kaj to pomeni za kakovost zraka?

Od Kanade do Sicilije naravne nesreče, ki te dni polnijo novice, polnijo tudi ozračje nad nami. Iz kraterja najbolj aktivnega vulkana v Evropi, Etne, se je skupaj z oblakom črnega dima v zadnji najhujši erupciji od leta 2021 v zrak sprostil strupeni žveplov dioksid. Čez Atlantik pa se nad staro celino pomika oblak dima od katastrofalnih požarov v Kanadi. To bo po podatkih evropskega programa za spremljanje Zemlje, imenovanega Copernicus, že tretji dimni oblak iz Kanade v zadnjih treh tednih. Posledice bodo vidne v meglenem nebu in rdeče-oranžnih sončnih zahodih. Kaj pa to pomeni za kakovost zraka, ki ga dihamo?