Dim kanadskih gozdnih požarov dosegel Norveško

"Od ponedeljka zaznavamo zelo šibke koncentracije dima, zlasti na observatoriju Birkenes na jugu Norveške," je dejal raziskovalec inštituta Nikolaos Evangeliou in pojasnil, da se koncentracija dima v prihodnjih dneh verjetno ne bo bistveno povečala.

Dim požarov, ki so v pretekih tednih zajeli kanadske gozdove, je ta teden dosegel Norveško, je danes sporočil norveški inštitut za podnebne in okoljske raziskave (NILU). Meritve so sicer pokazale, da so koncentracije dima nizke, ta pa naj ne bi povzročil nobenega okoljskega problema ali škode zdravju prebivalcev.

Kanada se trenutno spopada z najhujšo sezono gozdnih požarov v zgodovini. V državi je aktivnih več kot 400 požarov, ti pa so v zadnjih tednih uničili približno 3,8 milijona hektarjev kanadskih gozdnih površin. Skupno je zaradi požarov razseljenih že 20.000 ljudi, oblasti pa so druge države zaprosile za pomoč.

Dim požarov se je v preteklih dneh že razširil v sosednje ZDA, kjer je zajel severovzhodni del države ter močno poslabšal vidljivost in kakovost zraka, med drugim v New Yorku in Washingtonu.

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo kanadskemu premierju Justinu Trudeauju ponudil dodatno pomoč ameriške vlade v boju proti požarom zgodovinskih razsežnosti. ZDA so doslej v Kanado napotile 600 gasilcev in opremo.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa je v četrtek sporočil, da je Evropska komisija na prošnjo Kanade za pomoč pri gašenju obsežnih požarov v naravi aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite. Francija, Španija in Portugalska so medtem že ponudile znatno število gasilcev, ki bodo priskočili na pomoč kanadskim in drugim reševalcem.