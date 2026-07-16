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Dim kanadskih požarov dosegel tudi New York

New York, 16. 07. 2026 07.47 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Dim kanadrskih požarov dosegel New York

Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatnih več kot deset pa jih gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se je v sredo razširil vse do mesta New York, poroča televizija ABC. Zaradi požarov, ki jih spremlja izrazit vročinski val na celini, so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij.

Največji požari trenutno gorijo v zahodnem in osrednjem delu kanadske province Ontario, kjer ognjeni zublji uničujejo obsežne dele gozdov in v ozračje sproščajo ogromne količine dima. Ta se z vetrovi pomika proti vzhodu in jugu ter v Torontu so v sredo namerili najslabšo kakovost zraka v večjih mestih po svetu.

Mestne oblasti so med drugim zaprle bazene, odpovedale poletne tabore in ljudi pozivajo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. S podobnimi, a malo manj resnimi posledicami požarov se je že v torek soočal Montreal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dim dosegel New York

Dim občutno slabša kakovost zraka tudi v številnih ameriških zveznih državah. Po podatkih sistema AirNow je kakovost zraka že v sredo popoldne dosegla nezdrave ravni v mestu New York ter osrednjem in zahodnem delu zvezne države New York. Ob sončnem zahodu je dim skoraj popolnoma zakril pogled na spodnji Manhattan in stolpnico One World Trade Center.

Župan New Yorka Zohran Mamdani je prek družbenih omrežij opozoril prebivalce, da je kakovost zraka zaradi dima padla pod raven zdrave. Poudaril je, da onesnažen zrak vpliva na vse ljudi, vendar so posebej ogroženi posamezniki s srčnimi in pljučnimi boleznimi, starejši, nosečnice, dojenčki ter otroci.

Prebivalcem je svetoval, naj se izogibajo nepotrebnim dejavnostim na prostem, ostanejo v klimatiziranih prostorih in po potrebi uporabljajo zaščitne maske. Mestne oblasti so zato začele brezplačno deliti zaščitne maske vsem, ki jih potrebujejo.

Finale v dimu in vročini

V New Yorku, na stadionu MetLife, ki je začasno znan kot stadion New York New Jersey, bo v nedeljo potekal tudi veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino.

Za zdaj ni znano, ali bi lahko razmere kakor koli vplivale na izvedbo finalne tekme svetovnega prvenstva.

Občutek vročine: 41 stopinj Celzija

Po napovedih meteorologov se bo slaba kakovost zraka nadaljevala tudi danes. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da razmere v New Yorku ne bodo tako slabe kot junija 2023, ko so kanadski gozdni požari nebo nad mestom obarvali v izrazito oranžno barvo.

V četrtek naj bi bile razmere posebej slabe na območju od Dulutha do Green Baya in Marquetta ter v večjem delu severnega Michigana po osrednjem severnem delu ZDA. Gost dim naj bi dosegel tudi Cleveland, Columbus, Baltimore in prestolnico Washington.

Razmere dodatno poslabšuje izjemen vročinski val, ki se širi po Severni Ameriki. Na območjih, kjer je dim najgostejši, so se temperature povzpele nad 37 stopinj Celzija. Vlaga občutek vročine še povečuje in v New Yorku se je ta dvignil na 40 stopinj, v Washingtonu pa na 41.

Požari v Kanadi so sicer letos požgali 1,9 milijona hektarjev površin. Doslej najhujše leto je država doživela leta 2023, ko so požari uničili skoraj 18 milijonov hektarjev.

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