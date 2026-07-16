Dim kanadskih požarov dosegel tudi New York

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Gašenje požarov v Kanadi Profimedia

Gašenje požarov v Kanadi Profimedia

Gašenje požarov v Kanadi Profimedia





Največji požari trenutno gorijo v zahodnem in osrednjem delu kanadske province Ontario, kjer ognjeni zublji uničujejo obsežne dele gozdov in v ozračje sproščajo ogromne količine dima. Ta se z vetrovi pomika proti vzhodu in jugu ter v Torontu so v sredo namerili najslabšo kakovost zraka v večjih mestih po svetu. Mestne oblasti so med drugim zaprle bazene, odpovedale poletne tabore in ljudi pozivajo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. S podobnimi, a malo manj resnimi posledicami požarov se je že v torek soočal Montreal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dim dosegel New York

Dim občutno slabša kakovost zraka tudi v številnih ameriških zveznih državah. Po podatkih sistema AirNow je kakovost zraka že v sredo popoldne dosegla nezdrave ravni v mestu New York ter osrednjem in zahodnem delu zvezne države New York. Ob sončnem zahodu je dim skoraj popolnoma zakril pogled na spodnji Manhattan in stolpnico One World Trade Center.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Dim kanadrskih požarov dosegel New York Profimedia

Dim kanadrskih požarov dosegel New York Profimedia

Dim kanadrskih požarov dosegel New York Profimedia

Dim kanadrskih požarov dosegel New York AP

Dim kanadrskih požarov dosegel New York AP









Župan New Yorka Zohran Mamdani je prek družbenih omrežij opozoril prebivalce, da je kakovost zraka zaradi dima padla pod raven zdrave. Poudaril je, da onesnažen zrak vpliva na vse ljudi, vendar so posebej ogroženi posamezniki s srčnimi in pljučnimi boleznimi, starejši, nosečnice, dojenčki ter otroci. Prebivalcem je svetoval, naj se izogibajo nepotrebnim dejavnostim na prostem, ostanejo v klimatiziranih prostorih in po potrebi uporabljajo zaščitne maske. Mestne oblasti so zato začele brezplačno deliti zaščitne maske vsem, ki jih potrebujejo.

Finale v dimu in vročini

V New Yorku, na stadionu MetLife, ki je začasno znan kot stadion New York New Jersey, bo v nedeljo potekal tudi veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino. Za zdaj ni znano, ali bi lahko razmere kakor koli vplivale na izvedbo finalne tekme svetovnega prvenstva.

Občutek vročine: 41 stopinj Celzija