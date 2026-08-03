Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Velik požar v Zadru, v zraku štirje kanaderji

Zadar, 03. 08. 2026 14.57 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Požar v Zadru

Požar je malo po 13. uri izbruhnil na odprtem območju v bližini Bokanjca pri Zadru, po podatkih hrvaških medijev gori borov gozd.

Na terenu so gasilci Poklicne gasilske enote Zadar (JVP Zadar), Prostovoljnega gasilskega društva Nin ter dodatne razporejene gasilske enote.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kopenskim silam pri gašenju pomagajo tudi štirje kanaderji, poroča Net.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gorita borov gozd in nizko rastje na težko dostopnem terenu, gost dim pa je viden iz številnih delov Zadra, poroča hrvaški Index. Požar je izbruhnil nekaj sto metrov od poslovne cone Novi Bokanjac. Za zdaj ni informacij o poškodovanih ali ogroženih objektih.

zadar požar gozd kanaderji

Nekdanja voditeljica se je srečala s predstavnikom Rdečega križa

24ur.com Na Hrvaškem izbruhnilo več požarov, en gasilec poškodovan
24ur.com Širjenje požara na Šolti omejili
24ur.com V okolici Zadra izbruhnil požar, ogenj ogroža hiše
24ur.com Požar pri Skradinu se je znova razplamtel, gori tudi v Biogradu in Trogirju
24ur.com V Istri in Dalmaciji gozdni požari, na terenu gasilci in kanaderji
24ur.com Hrvaški gasilci že četrti dan bijejo bitko s požarom na otoku Čiovo
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
03. 08. 2026 15.27
Kdaj se Musarjeva vrača iz obale ? Samo da vem se prilagoditi da me ne zgazijo !
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
Namesto očeta jo je do oltarja pospremil njen 5-letni sin
Namesto očeta jo je do oltarja pospremil njen 5-letni sin
Vse več je otrok z diagnozo avtizma: kaj se dogaja?
Vse več je otrok z diagnozo avtizma: kaj se dogaja?
Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način
Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način
zadovoljna
Portal
Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej
3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust
3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
vizita
Portal
Zakaj ponoči ne morete spati? Vročinski val morda spreminja naša telesa bolj, kot si mislimo
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Močne menstruacije niso le neprijetnost: zdravstvena težava, ki jo prepogosto podcenjujemo
Močne menstruacije niso le neprijetnost: zdravstvena težava, ki jo prepogosto podcenjujemo
Opozorilni znak na nohtih: kdaj nakazujejo na bolezni srca ali jeter
Opozorilni znak na nohtih: kdaj nakazujejo na bolezni srca ali jeter
cekin
Portal
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Svoboda ima meje: kaj na vrtu in terasi lahko prinese visoko kazen?
Svoboda ima meje: kaj na vrtu in terasi lahko prinese visoko kazen?
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
moskisvet
Portal
Je Stefan naslednik Dončića? Novi slovenski košarkarski fenomen
Nihče ni vedel za njegovo bolezen: javnost je resnico izvedela šele po smrti
Nihče ni vedel za njegovo bolezen: javnost je resnico izvedela šele po smrti
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Z drugo pričakuje otroka, ob njem pa 20-letna manekenka
Z drugo pričakuje otroka, ob njem pa 20-letna manekenka
dominvrt
Portal
Večina ljudi tega ne naredi več mesecev: poglejte, kaj se skriva na vaši krtači za lase
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Korenje ne sodi samo v pomlad: avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek
Korenje ne sodi samo v pomlad: avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
okusno
Portal
Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881