Velik požar v Zadru, v zraku štirje kanaderji

Egon je v družbi prijatelja sključeno sedel za mizo, nagnil vrček piva in dejal: "Nič me ne bo več prepričalo o nasprotnem! Odločil sem se, da se bom končno ločil od najbolj sitne žene na svetu!" "Ne govori traparij!" mu je rekel prijatelj. "Od moje žene se pa ti ne moreš ločiti!"