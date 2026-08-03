Velik požar v Zadru, v zraku štirje kanaderji

Na terenu so gasilci Poklicne gasilske enote Zadar (JVP Zadar), Prostovoljnega gasilskega društva Nin ter dodatne razporejene gasilske enote.
Kopenskim silam pri gašenju pomagajo tudi štirje kanaderji, poroča Net.hr.
Gorita borov gozd in nizko rastje na težko dostopnem terenu, gost dim pa je viden iz številnih delov Zadra, poroča hrvaški Index. Požar je izbruhnil nekaj sto metrov od poslovne cone Novi Bokanjac. Za zdaj ni informacij o poškodovanih ali ogroženih objektih.
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