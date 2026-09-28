Dim v kabini: ameriško letalo zasilno pristalo v Portu

Letalo Airbus A330 je v nedeljo popoldne iz Barcelone poletelo proti Bostonu. Po dveh urah in pol letenja, ko so bili že nad Atlantskim oceanom, je posadka obrnila smer in zasilno pristala v Portu.
Portugalski časnik Jornal de Noticias poroča, da je bil razlog za zasilni pristanek dim v kabini. Med poletom naj bi zaradi dima 12 ljudi potrebovalo kisik, osem so jih oskrbeli na letališki ploščadi, ostale štiri, med njimi tri potnike in enega člana posadke, pa so prepeljali na nadaljnje zdravljenje.
Predstavnik ene od lokalnih bolnišnic je potrdil, da so na urgenci sprejeli dva moška, ki sta imela blage težave z dihanjem.
Ameriški letalski prevoznik Delta Air Lines dogodka še ni komentiral.
Podoben incident je sicer družba obravnavala že avgusta letos, ko je moralo njihovo letalo zasilno pristati v Atlanti zaradi vonja po dimu.
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