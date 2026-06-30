Dimna zavesa nad Kijevom, Černobil že pet dni v plamenih

Požari v Černobilu divjajo od 25. junija, ukrajinski hidrometeorološki center pa poroča, da so se med 27. in 29. junijem dimni oblaki širili proti jugu, zaradi česar se je kakovost zraka občutno poslabšala v Kijevu ter v okrožjih Višgorod, Buča in Brovari.

Satelitski posnetki sistema Sentinel-5P so pokazali, da so se oblaki onesnaženega zraka raztezali tudi do 170 kilometrov od žarišč požarov, poroča ruski neodvisni portal Meduza. V zraku so zaznali povišane koncentracije ogljikovega monoksida in drobnih delcev.