Dimna zavesa nad Kijevom, Černobil že pet dni v plamenih

Požari v Černobilu divjajo od 25. junija, ukrajinski hidrometeorološki center pa poroča, da so se med 27. in 29. junijem dimni oblaki širili proti jugu, zaradi česar se je kakovost zraka občutno poslabšala v Kijevu ter v okrožjih Višgorod, Buča in Brovari.
Satelitski posnetki sistema Sentinel-5P so pokazali, da so se oblaki onesnaženega zraka raztezali tudi do 170 kilometrov od žarišč požarov, poroča ruski neodvisni portal Meduza. V zraku so zaznali povišane koncentracije ogljikovega monoksida in drobnih delcev.
Po navedbah ukrajinske državne agencije za upravljanje izključitvenih območij naj bi požare povzročili strmoglavljeni ruski brezpilotni letalniki. Z ognjem se trenutno spopada več kot 200 gasilcev s približno 60 gasilskimi vozili in drugo mehanizacijo, pri gašenju pa jim dodatne težave povzročajo visoke temperature.
Meteorologi opozarjajo, da severni veter s hitrostjo od pet do deset metrov na sekundo dim še naprej občasno nosi proti Kijevu, poroča Ukrainian News. Kljub temu naj bi se razmere kmalu izboljšale, saj naj bi veter od 1. julija oslabel in postopoma spremenil smer, kar bo zmanjšalo možnost širjenja dima proti prestolnici.
Dodatno olajšanje naj bi prinesla tudi ohladitev, saj bo Ukrajino 2. julija dosegla hladna fronta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.