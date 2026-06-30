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Dimna zavesa nad Kijevom, Černobil že pet dni v plamenih

Kijev, 30. 06. 2026 16.39 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Požar v Černobilu

Obsežni gozdni požari v okolici Černobila že več dni slabšajo kakovost zraka tudi v Kijevu. Dim in delci, ki jih veter nosi proti ukrajinski prestolnici, so povzročili slabšo vidljivost in povečano onesnaženost zraka, pristojne službe pa prebivalce pozivajo k previdnosti.

Požari v Černobilu divjajo od 25. junija, ukrajinski hidrometeorološki center pa poroča, da so se med 27. in 29. junijem dimni oblaki širili proti jugu, zaradi česar se je kakovost zraka občutno poslabšala v Kijevu ter v okrožjih Višgorod, Buča in Brovari.

Satelitski posnetki sistema Sentinel-5P so pokazali, da so se oblaki onesnaženega zraka raztezali tudi do 170 kilometrov od žarišč požarov, poroča ruski neodvisni portal Meduza. V zraku so zaznali povišane koncentracije ogljikovega monoksida in drobnih delcev.

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Po navedbah ukrajinske državne agencije za upravljanje izključitvenih območij naj bi požare povzročili strmoglavljeni ruski brezpilotni letalniki. Z ognjem se trenutno spopada več kot 200 gasilcev s približno 60 gasilskimi vozili in drugo mehanizacijo, pri gašenju pa jim dodatne težave povzročajo visoke temperature.

Meteorologi opozarjajo, da severni veter s hitrostjo od pet do deset metrov na sekundo dim še naprej občasno nosi proti Kijevu, poroča Ukrainian News. Kljub temu naj bi se razmere kmalu izboljšale, saj naj bi veter od 1. julija oslabel in postopoma spremenil smer, kar bo zmanjšalo možnost širjenja dima proti prestolnici.

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Dodatno olajšanje naj bi prinesla tudi ohladitev, saj bo Ukrajino 2. julija dosegla hladna fronta.

Černobil Kijev požari onesnaženost zraka Ukrajina

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Delavec_Slo
30. 06. 2026 17.13
Važno da imamo zamaške pritjene na flašah pa vegi sploščen plošček!
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