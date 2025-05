V ljubljanskih garažah skladiščili drogo za evropski trg

Po poročanju hrvaških medijev naj bi bila trojica del združbe, ki naj bi jo vodil 37-letni Dino Muzaferović - Cezar. Ta naj bi bil sicer glavni organizator mafijskega umora novembra lani v Ljubljani, ko je pod več kot 30 izstreljenimi streli umrl Satko Zovko . Njegovo truplo so našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, takoj pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb.

Trije državljani BiH, stari 39, 35 in 34 let, so obtoženi kaznivih dejanj hudodelskega združevanja, proizvodnje in prometa z drogami ter nezakonitega posedovanja, proizvodnje in nabave orožja ter eksplozivnih snovi. Združba naj bi delovala na Hrvaškem, v Sloveniji, BiH, Belgiji in na Nizozemskem.

Odkrili tudi pištole, eksploziv, magnet za pritrditev eksploziva, daljinski upravljalnik za detonatorje

Po podatkih hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je imela združba najmanj 23 kilogramov kokaina, 87 kilogramov heroina, 131 kilogramov marihuane, 100 kilogramov hašiša, nedoločeno količino amfetamina in najmanj 6,1 kilograma mešanice paracetamola in kofeina za povečanje mase drog, v skupni vrednosti najmanj 3,3 milijona evrov.

Tožilstvo navaja, da so kokain prodajali po najmanj 30 tisoč evrov na kilogram, marihuano po 1600 evrov na kilogram, heroin za najmanj 22 tisoč evrov na kilogram in 100 gramov hašiša za 500 evrov.

Združba je drogo kupovala v Črni gori, Turčiji, Belgiji in na Nizozemskem, nato pa so jo skupaj z mešanicami za povečanje mase prevažali v najete garaže v Zagrebu in Ljubljani ter v stanovanja v BiH in Nemčiji, kjer so drogo stehtali, prepakirali in pripravili za prodajo v evropskih mestih.

Odkrili so tudi najmanj 12 pištol, dve avtomatski puški, večjo količino nabojev, 20 kilogramov eksploziva, dva detonatorja, magnet za pritrditev eksploziva in daljinski upravljalnik za detonatorje. Stvari so kupili v BiH in jih nato skrivali na lokacijah v BiH, Sloveniji in na Hrvaškem. Obdolženi so se okoristili za od 76 do 271 tisoč evrov, preostanek denarja so si razdelili z drugimi člani združbe.

USKOK je v obtožnici predlagal podaljšanje preiskovalnega pripora za vse obtožence.