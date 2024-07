Dior in Armani pod drobnogledom zaradi morebitnega izkoriščanja delavcev

Kot je sporočil varuh za varstvo konkurence, sta obe podjetji "morda podali neresnične izjave o svoji etiki in družbeni odgovornosti, zlasti v zvezi z delovnimi pogoji in spoštovanjem zakonodaje s strani njunih dobaviteljev", poroča Al Jazeera.

Dior, ki je pod nadzorom francoskega luksuznega velikana LVMH, je sporočil, da sodeluje z italijanski organi in da bodo tudi v bodoče okrepili preverjanje dobaviteljev. "Kljub rednim revizijam je dvema dobaviteljema očitno uspeli prikriti te prakse," so dodali v podjetju.

Tožilci v Milanu so namreč letos na obrobju italijanske prestolnice mode odkrili delavnice, v katerih so delali slabo plačani delavci, pogosto tudi priseljenci, ki so bili v državi nezakonito. V teh delavnicah so izdelovali usnjene torbe, ki so jih nato prodajali podjetjema Armani in Dior za majhen del njihove maloprodajne cene. Opravljeni so bili tudi inšpekcijski pregledi v vseh prostorih teh dveh podjetij.

Skupina Armani je izrazila prepričanje o "pozitivnem izidu preiskave" in prav tako kot Dior navedla, da so popolnoma zavezani sodelovanju z organi ter da so prepričani, da so obtožbe neutemeljene.

Ni sicer prvič, da se prevladujoče modne blagovne znamke soočajo z obtožbami o slabih delovnih razmerah v svojih dobavnih verigah. In ravno to dokazuje, da visoke cene še ne pomenijo, da so oblačila izdelana etično, piše CNN. Italijanski organ pa trdi, da sta tako Armani kot Dior vedno poudarjala "spoštovanje zakonov in kakovosti", obenem pa uporabljala delavnice, kjer so delali delavci, ki so prejemali neustrezne plače in bili prisiljeni delati dolge ure v neustreznih pogojih.