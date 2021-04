Diplomatski viri v EU: Spreminjanje meja na Balkanu bi odprlo Pandorino skrinjico

A več virov v Bruslju je tudi danes zatrdilo, da neuradnega diplomatskega dokumenta oz. non-paperja o spreminjanju meja v regiji niso videli, in dodalo, da ga tako ne morejo komentirati.

V Evropski komisiji so v torek povedali, da z domnevnim neuradnim dokumentom o mejah na Zahodnem Balkanu niso seznanjeni. V povezavi z domnevno vsebino dokumenta pa so izpostavili, da je stališče EU o mejah v regiji jasno – ničesar ni treba spreminjati.

V tiskovni službi predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela so na vprašanja, ali oziroma kdaj so dokument prejeli in kako komentirajo njegovo vsebino, doslej povedali le, da prejetja dokumenta ne morejo potrditi.

Neimenovani ameriški diplomatski viri so za STA nakazali, da tudi v ZDA niso videli tega dokumenta. V State Departmentu so za STA uradno pojasnili, da spreminjanju meja v Bosni in Hercegovini niso naklonjeni, odgovoru na vprašanje, ali vedo za obstoj omenjenega dokumenta, pa so se izognili. Izpostavili so le, da ZDA "podpirajo suverenost in ozemeljsko celovitost" BiH, kot to določa tudi Daytonski sporazum.

ZDA tudi podpirajo "demokratično, vključujočo in uspešno BiH in njeno pot k polnopravnemu članstvu v evroatlantskih integracijah". ZDA podpirajo želje vseh držav Zahodnega Balkana po članstvu v EU. "Prihodnost Zahodnega Balkana je zgolj znotraj EU," so še sporočili iz Washingtona.