Dir pred ponorelimi biki: poškodovanih več tekačev

Pamplonske ulice so se znova spremenile v areno teka pred biki. In že drugi dan festivala Sanfermin je zaznamoval nevaren tek, saj se je eden od razjarjenih bikov ločil od skupine, zaostal in poškodoval najmanj osem tekačev. To je del festivala z res dolgo tradicijo in pogumneži, ki se spustijo v dir pred ponorelimi biki, se tja vseeno znova vračajo.