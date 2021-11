Direktor britanske banke Barclays odstopil zaradi povezav z Epsteinom

Britanski nadzorni organi so Barclays s preliminarnimi izsledki preiskave seznanili v petek. Britanska banka je v izjavi zapisala, da je nad ugotovitvami razočarana. "Treba je poudariti, da preiskava ni pokazala, da bi Staley videl ali bil seznanjen z domnevnimi zločini Epsteina," so poudarili. Kljub temu so se odločili, da Staley zapusti položaj izvršnega direktorja banke. Ta je sicer napovedal, da bo izsledke preiskave izpodbijal.

Staley bo ob svojem odhodu prejel 12-mesečno plačo v skupni vrednosti 2,4 milijona funtov (2,8 milijona evrov), poleg tega pa še tudi letni dodatek za pokojnino v višini 120.000 funtov (okoli 141.000 evrov), poroča BBC. Na mestu izvršnega direktorja ga bo zamenjal C.S. Venkatakrishnan.

Jeffreyja Epsteina, ki je v newyorškem priporu čakal na sojenje zaradi obtožb o zlorabi mladoletnic, so leta 2019 našli mrtvega v celici zapora na Manhattnu. Odgovorni so dogodek razglasili za samomor. V javnost so po njegovi smrti prišla številna imena znanih in vplivnih prijateljev, ki so bili vpleteni v mrežo 66-letnika. Med njimi je bil tudi britanski princ Andrew.