Direktor CIE in SVR na srečanju v Ankari

Srečanje med dvema obveščevalnima agentoma Burnsom in Nariškinom zaznamuje najvišje osebno sodelovanje med ameriškimi in ruskimi uradniki, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal februarsko invazijo. O sestanku naj bi bili obveščeni tudi ukrajinski uradniki.

Zunanja obveščevalna služba Ruske federacije (SVR) je za razliko od ruske zvezne varnostne službe (FSB) zadolžena za obveščevalne in vohunske dejavnosti zunaj Ruske federacije. Pooblaščena je za pogajanja o protiterorističnem sodelovanju in dogovorih o izmenjavi obveščevalnih podatkov s tujimi agencijami.

Bill Burns , direktor ameriške obveščevalne agencije, in Sergej Nariškin , vodja ruske obveščevalne agencije SVR, ne bosta razpravljala o rešitvi vojne v Ukrajini. Burns naj bi opozoril na dva primera ameriških državljanov, ki sta priprta v Rusiji. Zvezdnica košarkarske ekipe Phoenix Mercury Brittney Griner in izvršni direktor korporativne varnosti ter nekdanji ameriški marinec Paul Whelan sta ruska zapornika, Grinerjeva zaradi obtožb o posedovanju prepovedanih drog, Whelan pa zaradi suma na vohunjenje.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ne more ne potrditi ne zanikati poročil o ameriško-ruskih pogovorih v Turčiji. Tudi dva turška uradnika sta dejala, da nista vedela za srečanje med ameriško in rusko delegacijo, tako da srečanje ostaja zavito v tančico skrivnosti.

Največjo bojazen predstavlja možnost uporabe jedrskega orožja, kar si velesile želijo preprečiti. Joe Biden je prejšnji mesec izjavil, da je tveganje jedrskega "armagedona" na najvišji ravni od kubanske raketne krize leta 1962, saj so ruski uradniki začeli uporabljati taktično jedrsko orožje, potem ko so utrpeli velike neuspehe v skoraj devetmesečni invaziji na Ukrajino. Uradniki Bidnove administracije so sicer večkrat navedli, da nič ne kaže na to, da ima Putin načrte za sprožitev ali pa tudi za namestitev jedrskega orožja.

Burns, ki je bil sicer tudi nekdanji veleposlanik ZDA v Rusiji, je bil v Moskvo poslan že nekaj časa pred invazijo, ko je ameriška obveščevalna agencija videla prve znake, da se pripravljajo na napad. Potovanja šefa CIE so običajno strogo zaupna, vendar je Bela hiša predvidevala, da je najboljše, da je Burnsova interakcija z vodjo ruskih vohunov splošno znana.

Ni pa to edina korespondenca, ki jo imata ZDA in Rusija. Obrambni minister Lloyd Austin in njegov ruski kolega Sergej Šojgu sta konec prejšnjega meseca prvič po maju govorila tudi po telefonu, ko so se pojavili podatki, da so ruski vojaški predstavniki razpravljali o tem, kako in pod kakšnimi pogoji bo Rusija uporabila taktično jedrsko orožje na bojišču v Ukrajini, poroča CNN.