Direktor FBI verjame, da je za pandemijo kriv 'incident v laboratoriju'

Teorije, da je virus pobegnil iz laboratorija, kjer so raziskovali koronaviruse, ne potihnejo. Od laboratorija do tržnice v Vuhanu je le 40 minut vožnje.

V ZDA so tri leta po začetku epidemije covida-19 krila znova dobile teorije, da virus izvira iz kitajskega vladnega laboratorija. Kar so - sicer z nizko stopnjo zaupanja - zapisali v obveščevalnem poročilu, je zdaj ponovil direktor FBI Christopher Wray . " FBI že kar nekaj časa ocenjuje, da je pandemija posledica incidenta v laboratoriju, " je dejal v pogovoru za Fox News. Omenjeno stališče ameriškega Zveznega preiskovalnega urada sicer ni novo, je pa zdaj prvič, da ga je nekdo tudi javno potrdil.

Proti Pekingu, s katerim, kot je znano, Washington trenutno ni v najboljših odnosih, je usmeril kar nekaj strupenih puščic. Med drugim je dejal, da se Kitajska "po svojih najboljših močeh trudi preprečiti in zamegliti" poskuse, da bi odkrili izvor pandemije. Intervju je dal v torek, le dan potem, ko je ameriški veleposlanik na Kitajskem tamkajšnje oblasti javno pozval, naj bodo o tej temi bolj odkrite.

Znanstveniki poskušajo že vse od začetka pandemije odkriti, kako se je ta začela. In čeprav je kar nekaj ugibanj, da naj bi virus ušel iz laboratorija, med virologi za precej bolj verjetno velja teorija, da se je na živilski tržnici v kitajskem Vuhanu zgodil prenos z živali na človeka. Zagovarjajo jo tudi v skupnem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in kitajskih strokovnjakov, v katerem so zapisali tudi, da je laboratorijski izvor "skrajno malo verjeten".

Vendar pa te možnosti niso popolnoma odpisali, poleg tega je omenjeno poročilo naletelo na številne kritike in generalni direktor WHO je celo pozval, naj raziskavo ponovijo, češ da vse hipoteze ostajajo odprte. Podobno trdijo v Beli hiši. Predstavnik sveta za nacionalno varnost je v ponedeljek dejal, da predsednik Joe Biden podpira trud, da bi odkrili, kje se je pandemija začela, da pa v ZDA konsenza o tem še ni.