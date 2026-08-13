Direktor WHO: Izbruh ebole na poti, da postane najsmrtonosnejši doslej

Letošnji izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bo s trenutnim 'tempom' presegel prejšnjega iz let 2014–2016, v katerem je umrlo najmanj 11.000 ljudi, svari generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V tokratnem izbruhu te smrtonosne bolezni, ki so ga razglasili 15. maja, so zabeležili že najmanj 4300 primerov okužbe in več kot 2000 smrti.

WHO sicer upa, da bi širjenje lahko omejili v roku nadaljnjih treh mesecev, a hkrati opozarja, da to pomeni le nadzor nad prenosom, ne pa tudi izkoreninjenja bolezni, poroča BBC. Epidemijo ebole so uradno sicer razglasili maja, vendar zdravstveni uradniki menijo, da se je izbruh začel vsaj tri mesece prej. "Virus lovimo, a je ta ves čas pred nami," je na novinarski konferenci v mestu Bunia, blizu središča izbruha, dejal direktor WHO za Afriko Mohamed Janabi. Ob tem je izpostavil rezultate raziskave, ki kažejo, da se je virus začel širiti že februarja, a so ga sprva napačno diagnosticirali kot malarijo oziroma tifus.