Po ropu: direktorica Louvra ponudila odstop, ministrica ga je zavrnila

Direktorica muzeja Louvre Laurence des Cars je med sredinim zaslišanjem v francoskem senatu potrdila, da je po nedeljskem spektakularnem ropu muzeja v središču Pariza ponudila odstop, a ga je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati zavrnila.

Povedala je, da je odstop podala v nedeljo, ko si je skupaj z ministrico Rachido Dati in francoskim notranjim ministrom Laurentom Nunezom pogledala posledice "grozljivega napada", kot je označila nedeljski rop, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kamere niso ustrezno pokrivale mesta vdora

Direktorica Louvra je tri dni po drznem ropu največjega muzeja na svetu tudi priznala, da nadzor s kamerami na zunanjih stenah muzeja ni bil zadosten. "Kljub našim prizadevanjem in vsakodnevnemu trdemu delu nam ni uspelo," je še povedala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Dodala je, da so v času ropa delovali vsi alarmi, in hkrati priznala, da varnostne kamere niso ustrezno pokrivale mesta, na katerem so tatovi vdrli v muzej.

Direktorica muzeja je povedala, da bo mogoče obnoviti poškodovano krono, okrašeno z diamanti in smaragdi, ki so jo tatovi izgubili med begom. FOTO: AP icon-expand

Poškodovano krono bo mogoče popraviti

Med zaslišanjem v francoskem senatu, ko je des Carsova prvič javno spregovorila po nedeljskem ropu, ko so tatovi ukradli nakit v vrednosti okoli 88 milijonov evrov, je direktorica muzeja še povedala, da bo mogoče obnoviti poškodovano krono, okrašeno z diamanti in smaragdi, ki so jo tatovi izgubili med begom po ropu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred tem v sredo že odredil "pospešitev varnostnih ukrepov" v Louvru, potem ko je pariški muzej na ta dan z izjemo Apolonove galerije, prizorišča nedeljskega ropa, ponovno odprl svoja vrata za obiskovalce. Notranji minister Nunez je medtem francoskim medijem povedal, da preiskava ropa napreduje in da na primeru dela več kot 100 preiskovalcev.

Nemško podjetje z ironičnim oglasom o svoji lestvi

Nemško podjetje, ki je izdelalo transportno lestev, ki so jo tatovi uporabili med ropom v Louvru, pa je ta dogodek že izkoristilo za svojo promocijo in objavilo ironičen oglas o kakovosti svoje opreme. Boecker, proizvajalec transportnih naprav s sedežem v bližini Dortmunda, je na družbenih omrežjih objavil fotografijo transportne lestve pred pariškim muzejem in jo pospremil s pripisom "Ko se morate spet hitro odpraviti na pot".

