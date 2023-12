Norveška obveščevalna najela 17 milijonov evrov nelegalnega posojila

Direktorica norveške obveščevalne službe Sofie Nystrom se je znašla pod plazom kritik zaradi nelegalno najetega posojila. Obveščevalna služba je namreč najela 2000 milijonov norveških kron (17 milijonov evrov) nezakonitega posojila. Izposojen denar je namenjen za 'nadgradnjo prostorov'. Kot za norveške medije pojasnjuje zdaj že nekdanja direktorica, ki je odstopila v petek, je razlog za takšno pogodbo 'financiranje kritičnih varnostnih objektov v novi pisarni in financiranje kritične infrastrukture za nadaljnje delovanje in zagotavljanje varnosti pri digitalnem upravljanju tajnih informacij'.

Prav tako je najeti znesek precej višji od tistega v osnutku, so še dodali. "Posojilo pomeni kršitev veljavnih zakonov in predpisov. Zadolževanje je tudi v nasprotju s ključnimi točkami državnega proračuna in finančnih predpisov. Norveška obveščevalna služba je s tem močno prekoračila svoje pristojnosti," so sklenili.