Direktorji tehnoloških velikanov na udarnem stolu ameriškega kongresa

Odbor za energijo in trgovino predstavniškega doma ameriškega kongresa je direktorjem Twitterja, Facebooka in Googla soočil z vrsto obtožb. Ti so se očitkov, da zatirajo konservativne glasove, obenem pa, da so s širitvijo dezinformacij prispevali k napadu na kongres 6. januarja, branili. Direktorji so zatrdili, da onemogočijo objave nevarnih vsebin.

Glavni izvršni direktorji Facebooka Mark Zuckerberg, Googla Sundar Pichai in Twitterja Jack Dorsey so včeraj zavračali obtožbe o zaščiti podatkov potrošnikov, otroške uporabe njihovih medijev in politike objavljanja vsebin. Pichai je bil v kongresu, ker je Google lastnik YouTuba.

icon-expand Sundar Pichai, izvršni direktor Googla med zaslišanjem Odbora za energijo in trgovino predstavniškega doma ameriškega kongresa. FOTO: AP

Republikanci so nizali obtožbe, da družbeni mediji zatirajo konservativna stališča in izvajajo samovoljno cenzuro. Podpora za novo zakonodajo glede velikih tehnoloških podjetij oziroma družbenih medijev je tako med demokrati kot republikanci, čeprav iz drugačnih razlogov. Demokrati želijo, da bi dezinformacije onemogočili, republikanci pa na drugi strani objavo vsebin, ki so za demokrate sporne. Na primer sovražni govor, rasizem, nestrpnost do žensk, homoseksualcev in manjšin, laži glede volitev in podobno. Pichai je zagotovil, da podjetja čutijo odgovornost in ustrezno ukrepajo, Zuckerberg pa je pojasnjeval, da v vsakem sistemu prihaja do napak. Zaslišanje je bilo politični teater in javno bičanje direktorjev zaradi objav vsebin, ki nimajo zveze z dejstvi. Temu se zdaj pridružuje vse več dezinformacij o covidu-19 in cepivih.

icon-expand Mark Zuckerberg, izvršni direktor Facebooka med zaslišanjem ameriškega kongresa.

Kongresniki so direktorje med drugim obtožili, da zastrupljajo glave mladih, omogočajo nevarne izbruhe, kot je bil napad privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na kongres 6. januarja, kot tudi množične strelske pokole. Vsi trije direktorji odločno zagovarjali prizadevanja svojih podjetij Zatrdili so, da onemogočijo objave nevarnih vsebin, obenem pa ohranjajo pravico do svobode govora. Dorsey je dejal, da nočejo biti razsodniki resnice in tudi vlada ne bi smela biti.

icon-expand Jack Dorsey, izvršni direktor Twitterja med zaslišanjem ameriškega kongresa. FOTO: AP

Demokrati in republikanci želijo odstraniti zaščito, ki jo družbeni mediji uživajo po 25 let starem zakonu o telekomunikacijah, ki jih ščiti pred tožbami in pregonom zaradi objav. Zuckerberg se je strinjal, da je zakon treba spremeniti, in predlagal, da bi morale spletne platforme dobiti zaščito le v primeru, da dokažejo, da so naredile vse za iztrebljenje nevarnih ali nezakonitih vsebin. Demokrati opozarjajo, da je Trump užival poseben status na Twitterju in Facebooku do napada na kongres, ko so mu dostop odvzeli. Lahko je objavljal, kar mu je padlo na pamet, širil nestrpnost in laži okrog volitev. Facebook se še ni odločil, ali bo Trumpa kdaj pustil nazaj. Twitter pa je njegov račun je dokončno zaprl.