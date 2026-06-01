Domačina skoraj dva tedna v globinah jame. So reševalci slišali trkanje?

Reševalci v Laosu pravijo, da preiskujejo morebiten odziv na trkanje, poroča CNN. Ta bi lahko nakazoval znake življenja, vendar reševalci poudarjajo, da potrebujejo dodatne preiskave, preden bodo lahko z gotovostjo potrdili, ali zvoki trkanja dejansko prihajajo od ujetih moških.

Zvoke odzivnega trkanja so zaznali, ko so se po vrvi spustili skozi na novo odkrit navpični jašek, ki bi lahko omogočil varnejši dostop v poplavljeno jamo in vodil do komore, kjer bi se moška lahko nahajala.

"Še vedno ne moremo potrditi, da so trkajoči zvoki prihajali od ujetih žrtev. Lahko pa potrdimo, da so se kot odziv na signale zagotovo slišali trkajoči zvoki," je za CNN povedal tajski specialist za jamsko potapljanje Kengkard Bongkawong.

Od začetka iskalno-reševalne akcije prejšnji mesec na divjem območju province Xaisomboun, približno 120 kilometrov severno od prestolnice Vientiane, še dve osebi ostajata ujeti v jami. Pet od sedmih domačinov, ki so bili sprva ujeti, so rešili.