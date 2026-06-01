Domačina skoraj dva tedna v globinah jame. So reševalci slišali trkanje?

Reševalci v Laosu pravijo, da preiskujejo morebiten odziv na trkanje, poroča CNN. Ta bi lahko nakazoval znake življenja, vendar reševalci poudarjajo, da potrebujejo dodatne preiskave, preden bodo lahko z gotovostjo potrdili, ali zvoki trkanja dejansko prihajajo od ujetih moških.
Zvoke odzivnega trkanja so zaznali, ko so se po vrvi spustili skozi na novo odkrit navpični jašek, ki bi lahko omogočil varnejši dostop v poplavljeno jamo in vodil do komore, kjer bi se moška lahko nahajala.
"Še vedno ne moremo potrditi, da so trkajoči zvoki prihajali od ujetih žrtev. Lahko pa potrdimo, da so se kot odziv na signale zagotovo slišali trkajoči zvoki," je za CNN povedal tajski specialist za jamsko potapljanje Kengkard Bongkawong.
Od začetka iskalno-reševalne akcije prejšnji mesec na divjem območju province Xaisomboun, približno 120 kilometrov severno od prestolnice Vientiane, še dve osebi ostajata ujeti v jami. Pet od sedmih domačinov, ki so bili sprva ujeti, so rešili.
Malezijski potapljač Lee Kian Lie, ki sodeluje v operaciji, je povedal, da delavci še vedno črpajo vodo iz jame. Če se bo gladina vode znižala, se bodo odpravili na nevarno območje in tam nadaljevali z iskanjem, je povedal za AP News. Druga ekipa reševalcev pa preiskuje drugo stran jame v upanju, da bodo našli suh prehod, po katerem bi lahko dosegli območje, kjer naj bi bili ujeti pogrešani osebi, je še dodal.
Reševalne ekipe iz Laosa in sosednje Tajske sodelujejo že več kot en teden. Pridružili so se jim še drugi potapljači – iz Finske, Malezije, Japonske, Indonezije, Francije in Avstralije. Več jih je pred nekaj leti že sodelovalo v zapleteni reševalni akciji iz jame leta 2018 na severu Tajske, v kateri so rešili 12 šolarjev in njihovega nogometnega trenerja.
V nedeljo so bili potapljači prisiljeni začasno prekiniti reševanje, saj je območje zalila voda. Reševalne ekipe poleg iskanja poti skozi jamo pregledujejo tudi morebitne navpične odprtine oziroma zračne jaške nad jamo, ki bi lahko omogočili dostop do ujetih oseb.
Po ocenah reševalcev sta pogrešana globlje v jami kot pet preživelih, ki so jih našli v sredo. Dostop do območja, kjer naj bi bila ujeta, je zelo otežen, saj so prehodi ozki in močno poplavljeni.
