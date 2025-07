Dišati kot Donald Trump

Oglas za novo dišavo je Donald Trump objavil kar svojem družbenem omrežju: "Imenuje se 'Zmaga 45–47', ker gre za zmago, moč in uspeh. Je za moške in ženske. Privoščite si stekleničo in ne pozabite je kupiti tudi svojim najdražjim. Uživajte, zabavajte se in zmagujte, " je zapisal.

Donald Trump in njegova nova dišava

Ženska različica naj bi izražala "samozavest, lepoto in neustavljivo odločnost", medtem ko je kolonjska voda namenjena "moškim, ki vodijo z močjo, samozavestjo in namenom".

Donald Trump je z zmago na volitvah novembra 2016 postal 45. predsednik ZDA, na lanskih pa ponovil uspeh in se januarja letos v Belo hišo po odhodu Joeja Bidna vrnil kot 47. predsednik po vrsti.

Čeprav Trump torej osebno oglašuje te izdelke, je na prodajni spletni strani navedena opomba: "Dišav ne oblikuje, proizvaja, distribuira ali prodaja Donald J. Trump, Trumpova organizacija ali katera koli njihova podružnica oziroma direktor. " Prav tako je navedeno, da prodajalec, ki obljublja "poklon Trumpovi zapuščini", "ni političen in nima nobene zveze s katero koli politično kampanjo".

Kot piše HuffingtonPost, ima nova dišava že več sto ocen na spletni strani Fragrantica, kjer je podrobno opisana sestava posamezne dišave in jih uporabniki ocenjujejo. Zgornji noti sta praprot in kardamom, srednja nota je krvomočnica, osnovne note pa jantar in lesne note.

Trenutno je ocena precej nizka, zbrala je le 1.63 točk od petih, več komentatorjev je pikrih tudi na družbenih omrežjih: "Nič ne pove 'zmagai bolj kot kolonjska voda, ki diši po lažeh, cenenem kokainu in bazenskem kloru. To je kult v steklenički," je denimo zapisal eden od njih. Spet drugi so nad novim izdelkom navdušeni, hvalijo pa tudi njegovo poslovno žilico: "Enkrat poslovnež, vedno poslovnež."