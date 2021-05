'Discipliniranje sodnikov na Poljskem je v nasprotju z evropskim pravom'

Generalni pravobranilec Evropske unije Evgeni Tančev je danes med drugim opozoril, da se po izpodbijanih zakonskih določbah lahko zoper sodnike sproži disciplinski postopek zaradi vsebine sodnih odločb, kar lahko zastraševalno deluje na sodnike in ogrozi neodvisnost sodstva. Kot je opozoril, je v neskladju z neodvisnostjo sodstva že zgolj možnost, da je "sodnik lahko predmet disciplinskega postopka" .

Zakon, ki je bil sprejet v okviru reforme pravosodja in je začel veljati februarja lani, med drugim uvaja disciplinski postopek proti sodnikom, ustanavlja organ, ki odloča o njihovi neodvisnosti ter vzpostavlja disciplinsko zbornico za nadzor sodnikov vrhovnega sodišča. Sodnikom v disciplinskem postopku grozi poklicno nazadovanje ali celo odpoved delovnega razmerja.

Poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) od leta 2015, ko je prevzela oblast, izvaja reformo sodstva, ki po opozorilih Evropske unije in drugih kritikov spodkopava pravno državo in ogroža demokracijo. Poljska populistična vlada je reformo izvedla kljub nasprotovanju Bruslja, češ da gre za način reševanja ostankov komunizma v pravosodnem sistemu.

Konec leta 2017 je Evropska komisija zaradi pravosodne reforme proti Poljski uvedla postopek, grozi ji tudi odvzem glasovalnih pravic v Uniji. Oktobra 2019 pa je Bruselj pred sodiščem Evropske unije sprožil postopek zaradi zakona, ki omogoča disciplinski postopek proti sodnikom, ter med drugim opozoril, da režim discipliniranja ne zagotavlja neodvisnosti in nepristranskosti disciplinskega senata.