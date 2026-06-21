Disciplinski postopek zoper sodnika, ki preganja premierjevo ženo

Povod niso same obtožbe proti Gomezovi, temveč sodnikova obrazložitev, v kateri je zapisal, da bi ji pri morebitnem pobegu iz države lahko pomagali celo policisti, zadolženi za njeno varovanje.
Predsednica vrhovnega sodišča in CGPJ Isabel Perello je članom stalne komisije predlagala, da sprožijo disciplinski postopek zaradi morebitne zlorabe položaja oziroma neprimernega ravnanja v sodnem postopku. Komisija bo o predlogu razpravljala v ponedeljek.
Največ odzivov je sprožil del 84 strani dolge sodne odločbe, v kateri je Peinado utemeljil odvzem potnega lista, prepoved zapustitve države in obvezno javljanje Gómezove na sodišču vsakih 14 dni.
Sodnik je med drugim zapisal, da bi lahko policisti, ki skrbijo za varovanje žene predsednika vlade, "na lastno pobudo ali po navodilih nadrejenih" sodelovali pri njenem morebitnem pobegu iz države.
Po njegovem mnenju obstaja dodatno tveganje tudi zato, ker je položaj predsednika vlade začasen, kar pomeni, da bi lahko zaščita, ki jo trenutno uživa Begona Gomez, v prihodnosti prenehala.
Takšna razlaga je povzročila ogorčenje ne le v vladi in socialistični stranki PSOE, temveč tudi med policijskimi sindikati.
Notranji minister Fernando Grande-Marlaska je že vložil uradno pritožbo pri sodnem svetu in zahteval ukrepanje.
Po njegovem mnenju sodnikove izjave pomenijo resen dvom o profesionalnosti pripadnikov varnostnih sil in spodkopavajo zaupanje v institucije države.
Še bolj nenavadno je, da so se proti sodniku postavili tudi policijski sindikati, med njimi celo Jupol, ki sicer pogosto kritizira Sanchezovo vlado. Več sindikatov je sodnikove navedbe označilo za "nesmiselne", "škandalozne" in "žaljive" za policiste.
Dodatne težave za Peinada predstavlja tudi nova pritožba obrambe Begone Gomez. Njen odvetnik Antonio Camacho trdi, da obramba sploh ni bila uradno obveščena o odločitvi o začetku sojenja in odvzemu potnega lista. Po njegovih besedah so za sodnikovo odločitev izvedeli prek medijev.
Camacho opozarja, da takšno ravnanje pomeni kršitev ustavne pravice do obrambe in določb kazenskega postopka, ki zahtevajo, da so vse sodne odločbe najprej vročene strankam v postopku.
Od sodnega sveta zahteva preiskavo okoliščin, v katerih so bile odločbe izdane, ter pojasnilo, zakaj obramba o njih ni bila obveščena po uradni poti.
Peinadovo delo je že večkrat sprožilo polemike. Od začetka preiskave proti Begoni Gomez leta 2024 je bilo proti njemu vloženih več pritožb, vendar doslej nobena ni pripeljala do disciplinske sankcije.
Pred kratkim je disciplinski organ sodnega sveta celo predlagal zavrnitev štirih ločenih pritožb proti sodniku, vendar o tem še ni bila sprejeta dokončna odločitev. Tokrat je položaj drugačen, saj predlog za uvedbo postopka prihaja neposredno od predsednice vrhovnega sodišča.
Primer Begone Gomez tako ostaja eden najbolj polarizirajočih političnih sporov v Španiji. Peinado trdi, da je žena premierja izkoriščala svoj položaj in povezave s predsednikom vlade za napredovanje svoje poklicne kariere in pridobivanje vpliva. Vlada in socialisti pa vztrajajo, da gre za politično motiviran pregon, ki ga podpirajo predvsem desničarske organizacije in opozicijske skupine.
Ne glede na razplet disciplinskega postopka proti sodniku bo primer še naprej močno zaznamoval špansko politiko. Dodatno zanimivost pa predstavlja dejstvo, da bo Peinado septembra dopolnil 72 let in se moral po zakonu upokojiti, zato morebitni disciplinski postopek verjetno ne bi imel večjih praktičnih posledic za njegovo nadaljnjo kariero.
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