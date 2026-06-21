Disciplinski postopek zoper sodnika, ki preganja premierjevo ženo

Povod niso same obtožbe proti Gomezovi, temveč sodnikova obrazložitev, v kateri je zapisal, da bi ji pri morebitnem pobegu iz države lahko pomagali celo policisti, zadolženi za njeno varovanje.

Predsednica vrhovnega sodišča in CGPJ Isabel Perello je članom stalne komisije predlagala, da sprožijo disciplinski postopek zaradi morebitne zlorabe položaja oziroma neprimernega ravnanja v sodnem postopku. Komisija bo o predlogu razpravljala v ponedeljek.

Največ odzivov je sprožil del 84 strani dolge sodne odločbe, v kateri je Peinado utemeljil odvzem potnega lista, prepoved zapustitve države in obvezno javljanje Gómezove na sodišču vsakih 14 dni.

Sodnik je med drugim zapisal, da bi lahko policisti, ki skrbijo za varovanje žene predsednika vlade, "na lastno pobudo ali po navodilih nadrejenih" sodelovali pri njenem morebitnem pobegu iz države.

Po njegovem mnenju obstaja dodatno tveganje tudi zato, ker je položaj predsednika vlade začasen, kar pomeni, da bi lahko zaščita, ki jo trenutno uživa Begona Gomez, v prihodnosti prenehala.

Takšna razlaga je povzročila ogorčenje ne le v vladi in socialistični stranki PSOE, temveč tudi med policijskimi sindikati.

Notranji minister Fernando Grande-Marlaska je že vložil uradno pritožbo pri sodnem svetu in zahteval ukrepanje.

Po njegovem mnenju sodnikove izjave pomenijo resen dvom o profesionalnosti pripadnikov varnostnih sil in spodkopavajo zaupanje v institucije države.

Še bolj nenavadno je, da so se proti sodniku postavili tudi policijski sindikati, med njimi celo Jupol, ki sicer pogosto kritizira Sanchezovo vlado. Več sindikatov je sodnikove navedbe označilo za "nesmiselne", "škandalozne" in "žaljive" za policiste.