Diskriminacija v zdravstvu: temnopolti na presaditev ledvic čakali dlje

V ZDA odmeva šokantno razkritje, ki kaže da na rasno diskriminacijo ni imuno niti zdravstvo. Temnopolti Američani so zaradi barve kože na presaditev ledvice čakali tudi več let dlje kot ostali. Zdaj je program za transplantacijo prenehal uporabljati metodo, ki je precenila, kako dobro delujejo ledvice temnopoltih pacientov, zaradi česar so bile videti bolj zdrave, vsi ostali pa so imeli na čakalnih seznamih za nov organ prednost.