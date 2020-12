'Diskriminatorni zakoni, ki so jih sprejeli pod krinko epidemije covida-19'

Z zakonom so določili, da lahko samo poročeni pari posvojijo otroka, samski pa ga lahko posvojijo samo s posebnim dovoljenjem ministra, pristojnega za družine. S tem so istospolnim parom dejansko prepovedali posvojitev. Doslej je namreč lahko eden od partnerjev vlogo za posvojitev vložil kot samska oseba, saj na Madžarskem istospolne poroke niso dovoljene.

Vodilne organizacije za človekove pravice so se odzvale na odločitev madžarskega parlamenta. Direktor Amnesty na Madžarskem David Vig je dejal, da je to črn dan za pravice LGBTQ skupnosti in za človekove pravice. “To so samo zadnji diskriminatorni, homofobni in transfobni zakoni, ki so jih na hitro sprejeli pod krinko epidemije covida-19.”

Katrin Hugendubel iz Mednarodne organizacije za pravice gejev, lezbijk, biseksualnih in transspolnih oseb (ILGA) je dejala: “Ti zakoni še dodatno omejujejo pravico LGBTI otrok, ki bodo prisiljeni, da odrastejo v okolju, kjer jim je prepovedano, da izrazijo svojo identiteto. Prav tako mnogi otroci po vsej Madžarski ne bodo pristali v varnih in ljubečih družinah, saj bo posvojitev omejena samo na poročene heteroseksualne pare. To je nova poteza v dlje trajajočem napadu na pripadnike LGBTI skupnosti s strani madžarskih oblasti.”