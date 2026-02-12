Naslovnica
Tujina

Diskvalificirali ukrajinskega skeletonista: 'Cena našega dostojanstva'

Milano, 12. 02. 2026 09.20 pred 33 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič

Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič je bil diskvalificiran z zimskih olimpijskih iger, ker ne želi nastopati brez prepovedane čelade, na kateri so upodobljene žrtve vojne v Ukrajini. In podobna usoda čaka še enega ukrajinskega športnika, hitrostnega drsalca Oleha Handeja, če se ne bo odpovedal svoji čeladi. Prav tako kot pri drugih dveh gre za "sporni" napis: "Kjer je junaštvo, ni končnega poraza". Handei pravi, da so to motivacijske besede, Mednarodni olimpijski komite pa trdi, da gre za politični slogan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je navedel Mednarodni olimpijski komite, je bil Heraskevič izključen, ker "ni upošteval smernic MOK o izražanju športnikov". Ukrajinec je namreč vztrajal, da bo kljub prepovedi med kvalifikacijami nosil svojo čelado, njegova poteza pa je naletela na veliko odobravanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kljub podpori predsednika in drugih ukrajinskih športnikov se Heraskeviču ni izšlo v njegovo prid.

"Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič, ki je dobil še eno zadnjo priložnost, ne bo mogel nastopiti na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026," je navedeno v izjavi MOK. Športniki namreč lahko svoja mnenja izražajo tudi na tiskovnih konferencah in v družbenih medijih, MOK je naredil tudi izjemo zanj in mu dovolil, da med tekmovanjem nosi črn trak.

Športnika je skušala v to, da odloži svojo čelado, prepričati tudi predsednica MOK Kirsty Coventry, vendar brez uspeha.

Ista usoda čaka še enega ukrajinskega športnika?

Tudi Handei, kot njegov sorojak, ne bo smel tekmovati s svojo "prirejeno" čelado. In čeprav je Heraskevič odšel korak dlje in na čeladi prikazal športnike, ki so umrli v vojni v Ukrajini, niti bistveno bolj subtilno sporočilo Handeja ni šlo skozi ostre kriterije Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Na čelado je namreč napisal vrstico iz ukrajinske poezije, avtorice Line Kostenko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prepovedali so čelado, rekoč, da je na njej napisan politični slogan, da se nanaša na vojno in da to ni dovoljeno. Tudi prevedel sem ga, od besede do besede, ker to ni politični slogan, so le motivacijske besede zame, za mojo ekipo in za mojo državo," je dejal Handei za Kyiv Independent.

"Oseba, katere besede spoštujem, ki ji sledim, v katerih ni niti sledu vojne," je bil ogorčen Handei. "To ni dovoljeno. Poskušal sem se prerekati, a so mi jasno povedali, da je bolje, da tega ne počnem."

A kljub temu mu je bila čelada prepovedana zaradi "politizacije". Mednarodna drsalna zveza ga je že nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger opozorila, dejali naj bi mu, da ni opravil pregleda, ker ima na čeladi "politični slogan".

Poleg njega in Heraskeviča tudi Katerini Kotsar, ukrajinski smučarki, ni dovoljeno tekmovati s svojo čelado, na kateri je imela napisano "bodite pogumni kot Ukrajinci". Olimpijska pravila namreč izrecno prepovedujejo "politizacijo športa".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi Heraskevič je bil že kritičen do Moka in jih obtožil hinavščine. Poudaril je, da je bilo izraelskemu skeletonistu Jaredu Firestoneu dovoljeno nositi kipo z imeni 11 izraelskih športnikov in trenerjev, ubitih v terorističnem napadu na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, na otvoritveni slovesnosti.

"Iskreno ne razumem, v čem se ti dve zadevi razlikujeta. Pravila MOK so enaka za otvoritveno slovesnost, podelitve medalj in tekmovalna prizorišča? Zakaj takšno ravnanje do Ukrajincev?" je poudaril Handei.

Podpora športnikom, ki želijo na takšen ali drugačen način ohraniti spomin na padle športnike v vojni, prihaja tudi iz od vojne razdejane Ukrajine. Oleksandr Sirski, vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil, je le eden izmed teh, ki so javno izrazili podporo športnikom. "Spomin ni kršitev," je zapisal na družbenih omrežjih.

Športniki so namreč imeli res težko obdobje za seboj. Na stotine jih je bilo ubitih v vojni, športni objekti pa so zrušeni in v ruševinah.

Ukrajinski športniki pa niso jezni le zaradi čelad in napisov, temveč tudi zato, ker na olimpijskih igrah tekmuje peščica ruskih športnikov. Ruska in beloruska reprezentanca sta sicer izločeni, a lahko športniki iz obeh držav tekmujejo v posameznih disciplinah pod "nevtralnim statusom".

"Iz Rusije prihaja veliko provokacij, tudi od teh nevtralnih športnikov," je bil kritičen Handei. "Prihaja do groženj, manipulacij, poskusov pogovora, komunikacije."

