Diskvalificirani Ukrajinec: 'MOK širi rusko propagando'

Potem ko je MOK ukrajinskemu športniku prepovedal nastop na olimpijskih igrah in ga o tem obvestil le nekaj minut pred začetkom nastopa, se je javnost precej razburila. Mnenja niso enotna, nekateri podpirajo Heraskeviča, drugi pa se strinjajo, da je pravila treba spoštovati. Heraskeviča je sicer predsednica MOK Kirsty Coventry skušala prepričati, naj odloži čelado in tekmuje, vendar si ta ni premislil. Coventryjeva je srečanje zapustila v solzah, Heraskeviču pa akreditacije zaradi spoštljivega pogovora niso odvzeli, zato je lahko ostal v olimpijski vasi.

Viktor Heraskevič FOTO: AP

MOK sicer že cel teden vztraja, da čelada, na kateri je upodobljenih 24 umrlih ukrajinskih športnikov, krši olimpijska pravila, ki prepovedujejo politično izražanje. A Heraskevič, ki je imel dobro priložnost svoji državi priboriti medaljo, meni, da je čelada le spomin na prijatelje, ki jih je izgubil, in da bi tekmovanje brez nje pomenilo veliko izdajo. "Čutim praznino," je dejal po srečanju s predsednico. "Včerajšnji trening je bil izjemen, lahko bi bil med dobitniki medalje, a nenadoma, zaradi neke razlage pravil, s katero se ne strinjam, ne smem tekmovati." "Bil sem na mnogih pogrebih v Ukrajini, resnično grozna tragedija je, da so mladi ljudje tako zgodaj umrli za nič. Zaradi njihovega žrtvovanja smo danes tukaj, želel sem počastiti njih in njihove družine," je dejal. Kot je dodal, je hvaležen Coventryjevi, da se je z njim sestala in pogovorila, vendar je mnenja, da je ta situacija v korist ruski propagandi in da gre za grozno napako.

Vladislav Heraskevič FOTO: AP

A MOK mu je dovolil nositi čelado na vseh šestih treningih in mu ponudil tudi priložnost, da med tekmovanjem na roki nosi črni trak. Kar je Ukrajinec sicer zavrnil. MOK tako ni imel druge izbire, kot da ga diskvalificira, je bila jasna predsednica. "Športniki so nas prosili, da nekatera območja, kot so tekmovalno prizorišče, oder in olimpijska vas, ostanejo varna območja," je dodala. "Nihče, še posebej jaz, nimam nič proti vsebini sporočila," je poudarila glede čelade. "Sporočilo je močno, je sporočilo spomina." Vendar gre tu za pravila in predpise, ki se jih morajo držati vsi športniki. Precej prahu pa je odločitev dvignila v Ukrajini, med prvimi je bil do diskvalifikacije kritičen Zelenski. "Njegova čelada, na kateri so portreti padlih ukrajinskih športnikov, govori o časti in spominu," je dejal. "To je opomin vsemu svetu, kaj pomeni ruska agresija in kakšna je cena boja za neodvisnost, in pri tem ni bilo kršeno nobeno pravilo." Kot je poudaril, je Rusija tista, ki stalno krši olimpijska načela. "Leta 2008 je bila vojna proti Gruziji, leta 2014 okupacija Krima, leta 2022 pa invazija na Ukrajino," je opozoril na to, da Rusija uporablja obdobje olimpijskih iger za vojskovanje. "Ponosni smo na Vladislava in na to, kar je storil. Pogum je vreden več kot katerakoli medalja."