Tujina

Diskvalificirani Ukrajinec: 'MOK širi rusko propagando'

Milano, 13. 02. 2026 14.15

Avtor:
N.V.
Viktor Heraskevič

Po "sporni" diskvalifikaciji ukrajinskega skeletonista Vladislava Heraskeviča, ki je dvignila mnogo prahu v javnosti, je športnik Mednarodni olimpijski komite obtožil, da širi rusko propagando namesto Rusije. MOK je precej ostro kritiziral tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dejal, da ta odločitev "deluje v korist agresorjev".

Potem ko je MOK ukrajinskemu športniku prepovedal nastop na olimpijskih igrah in ga o tem obvestil le nekaj minut pred začetkom nastopa, se je javnost precej razburila. Mnenja niso enotna, nekateri podpirajo Heraskeviča, drugi pa se strinjajo, da je pravila treba spoštovati.

Heraskeviča je sicer predsednica MOK Kirsty Coventry skušala prepričati, naj odloži čelado in tekmuje, vendar si ta ni premislil. Coventryjeva je srečanje zapustila v solzah, Heraskeviču pa akreditacije zaradi spoštljivega pogovora niso odvzeli, zato je lahko ostal v olimpijski vasi.



FOTO: AP

MOK sicer že cel teden vztraja, da čelada, na kateri je upodobljenih 24 umrlih ukrajinskih športnikov, krši olimpijska pravila, ki prepovedujejo politično izražanje. A Heraskevič, ki je imel dobro priložnost svoji državi priboriti medaljo, meni, da je čelada le spomin na prijatelje, ki jih je izgubil, in da bi tekmovanje brez nje pomenilo veliko izdajo.

"Čutim praznino," je dejal po srečanju s predsednico. "Včerajšnji trening je bil izjemen, lahko bi bil med dobitniki medalje, a nenadoma, zaradi neke razlage pravil, s katero se ne strinjam, ne smem tekmovati."

"Bil sem na mnogih pogrebih v Ukrajini, resnično grozna tragedija je, da so mladi ljudje tako zgodaj umrli za nič. Zaradi njihovega žrtvovanja smo danes tukaj, želel sem počastiti njih in njihove družine," je dejal. Kot je dodal, je hvaležen Coventryjevi, da se je z njim sestala in pogovorila, vendar je mnenja, da je ta situacija v korist ruski propagandi in da gre za grozno napako.



FOTO: AP

A MOK mu je dovolil nositi čelado na vseh šestih treningih in mu ponudil tudi priložnost, da med tekmovanjem na roki nosi črni trak. Kar je Ukrajinec sicer zavrnil. MOK tako ni imel druge izbire, kot da ga diskvalificira, je bila jasna predsednica. "Športniki so nas prosili, da nekatera območja, kot so tekmovalno prizorišče, oder in olimpijska vas, ostanejo varna območja," je dodala.

"Nihče, še posebej jaz, nimam nič proti vsebini sporočila," je poudarila glede čelade. "Sporočilo je močno, je sporočilo spomina." Vendar gre tu za pravila in predpise, ki se jih morajo držati vsi športniki.

Precej prahu pa je odločitev dvignila v Ukrajini, med prvimi je bil do diskvalifikacije kritičen Zelenski. "Njegova čelada, na kateri so portreti padlih ukrajinskih športnikov, govori o časti in spominu," je dejal. "To je opomin vsemu svetu, kaj pomeni ruska agresija in kakšna je cena boja za neodvisnost, in pri tem ni bilo kršeno nobeno pravilo."

Kot je poudaril, je Rusija tista, ki stalno krši olimpijska načela. "Leta 2008 je bila vojna proti Gruziji, leta 2014 okupacija Krima, leta 2022 pa invazija na Ukrajino," je opozoril na to, da Rusija uporablja obdobje olimpijskih iger za vojskovanje. "Ponosni smo na Vladislava in na to, kar je storil. Pogum je vreden več kot katerakoli medalja."

Preberi še Ukrajinec s 'sporno' čelado še vedno upa na nastop na ZOI

A pravila so jasna. Na tiskovni konferenci v Milanu je tiskovni predstavnik MOK Mark Adams poudaril, da je trenutno na svetu okoli 130 konfliktov in da organizacija ne more zavzeti stališča proti državam, vpletenim v vojno. "Ko kot športna organizacija začneš zavzemati stališča proti vojnam in konfliktom, ni več konca. In to deloma pojasnjuje, zakaj imamo te smernice," je poudaril. "Če bi začeli odražati vse te konflikte v svetu na športnem prizorišču, ne bi bilo športa. A kar lahko storimo, je, da združimo vse te različne države, tudi ko so v konfliktu."

Heraskevič je sicer precej nezadovoljen, vložil je pritožbo zoper odločitev na Sodišču za arbitražo v športu (CAS) in še naprej trdi, da izključitev "ni podprta z nobeno tehnično ali varnostno kršitvijo in mu povzroča nepopravljivo športno škodo". Zaprosil je tudi, da ga nemudoma vrnejo v tekmovanje in mu dovolijo uradni nastop pod nadzorom CAS.

Preberi še Zelenski: 'Ponosni smo. Pogum je vreden več kot katera koli medalja'
zoi 2026 viktor heraskevič milano cortina ukrajina

KOMENTARJI57

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
13. 02. 2026 15.50
Usrajine je sit vsak živ! Brezno brez dna, zaradi katerega imam biturbo inflacijo!!!!
Odgovori
+0
1 1
gozdar1
13. 02. 2026 15.50
Zakaj se rusoms ploh dovoli nastopat na OI, ker je jasno, da jih večiina podpira vojno. Če jim že mok dovoli jim eu ne bi smela izdat vize, dokler javno ne obsodijo vojne in vonjnih zločinov ter prispevajo v fond za žrtve agresije, pa še potem strogo brez kakršne veze z rusijo.
Odgovori
-1
0 1
300 let do specialista
13. 02. 2026 15.53
Tako bi bilo, če bi se upoštevalo KEKCE, ki jim je sveta "resnica ob 19h". RUSE so zverinsko pobijali in intervencija je logičma posledica, pa ti lahko širiš svojo "resnico" kolikor te je volja.
Odgovori
0 0
Lopov975
13. 02. 2026 15.47
težak,i na vsakem koraku,bi vsiljevali svojo voljo. Se potonfl zeleni se manjka,da mal nažica
Odgovori
+0
1 1
ho?emVšolo
13. 02. 2026 15.47
S prvim vlakom v Rusijo.
Odgovori
+1
2 1
Colgate
13. 02. 2026 15.44
Sem na strani Ukraine ampak sorry bro, OI niso primerne za vaša politična sporočila
Odgovori
+3
3 0
r h
13. 02. 2026 15.42
seba14. A bi se ti boril za našo državo? Boli me ono za njo. Vsa elita bi odšla, kakor so odšli V II. svetovnI vojnI v Argentino,.... , po vojni pa so se spet pojavili v politiki in hvalili ko SMO SE ŽRTVOVALI. Politični 💩 imajo kaj za izgubit, MI NE.
Odgovori
+2
3 1
seba14
13. 02. 2026 15.50
Seveda so odšli, samo Argentina ni financirala naše vojne. Veš tu je razlika. Mene ne briga ne za Ruse, ne za Ukrajince. Jezi me, da jim damo 1.5 miljarde Eur na leto. Ko pa so naši otroci bolani, pa za njih zamaške zbiramo. To pa moti in boliiiiiiiiiiiiiiii
Odgovori
+1
1 0
gozdar1
13. 02. 2026 15.42
Med tem ko ruska zastava na čeladi očitno ni problematična, čeprav naj bi rusi nastopali po nevtralno zastavo. Zraven ruski športniki podpirajo rusko agresijo na sosedo.
Odgovori
-3
0 3
Dej nehej noo
13. 02. 2026 15.52
Sej ukrainc nej pa svojo zastavo da gor pa je problem rešen!ne pa kr ene slikce pa kr nekej bi izstopali pa komandirali...
Odgovori
0 0
4krogci
13. 02. 2026 15.38
“Mok siri rusko propagando”…ja je videt z nastopi rusov pod rusko zastavo! Tipicn UAjevc…za vse drugi krivi!
Odgovori
+2
5 3
seba14
13. 02. 2026 15.34
Pa še nekaj moram zapisati na račun Ukrajinskih vojakov. Kakšen mesec nazaj sem pri športni dvorani v termah Olimje gledal cel avtobus Ukrajinskih športnikov (20-35 let), ki so prišli na neko tekmovanje. Človek ne more, da se ne vpraša kako je možno, da lahko potujejo po svetu in spijo v hotelih, medtem ko mi financiramo njihovo vojno. Aprila 1945 so 14 letni fantje v Berlinu lagali da so stari 18 let, da so dobili orožje s katerim so branili svojo zemljo. Sedaj pa imaš 30 letnega atleta, ki prosto potuje po svetu medtem ko njegovi brati umirajo v jarkih. Zraven tega pa se še pritožuje, namesto da bi bil srečen da je sit in na toplem v hotelu v Italiji, namesto, da bi bil v jarku na Ruski meji.
Odgovori
+7
8 1
nelevnedesen
13. 02. 2026 15.51
Nisi videl pet kilometersko kolono pred ukrajinsko mejo pred prazniki. Ali imajo radi ognjemet ali pa nam lažejo. Če greš praznovat v vojno potem ni hudo
Odgovori
0 0
Sirhakel7
13. 02. 2026 15.32
Že zadnjič je najedal, da hoče opravičilo za stres, ki ga je bil deležen in kot znak solidarnosti z ukrajinskim športom in zagotovitev električnih generatorjev za ukrajinske športne objekte..... Na OI je kup podobnih držav kot Ukrajina pa se nihče ne meče ven...
Odgovori
+6
7 1
sosed5
13. 02. 2026 15.26
Prepoved je politicna!! Gnili mok in sport nasplih, samo denar, denar, ugodnosti, za vodilne, helikopterski prevozi, posebej hrana, spanje, nenormalne dnevnice. V glavnem podn od podna.
Odgovori
-2
3 5
nelevnedesen
13. 02. 2026 15.25
Če si desetorazreden sankač se te bodo spominjali vdaj po teženju na oi
Odgovori
+8
9 1
nelevnedesen
13. 02. 2026 15.24
Stalno samo jomajo in prosijo. Časi poklonjenih zmag na evroviziji so mimo
Odgovori
+9
10 1
Delavec_Slo
13. 02. 2026 15.23
EVROPEJCO SMO ŽE SITI TEH UKRAJINCEV, DOVOLJ JE!
Odgovori
+13
14 1
gozdar1
13. 02. 2026 15.26
Rusi ne štejete, smo pa evropsjci siti rusov in njihovega stoletnega imperjalizma.
Odgovori
-7
1 8
LevoDesniPles
13. 02. 2026 15.28
lol šumar kdo pa je tebi učbenike delal XD
Odgovori
+6
6 0
gozdar1
13. 02. 2026 15.30
Ti si verjetno ruske bral. V katerih je rusija do berlina.
Odgovori
-7
0 7
Žmavc
13. 02. 2026 15.18
Ajde Vlado, spokaj ti s to Ukrajino. Siti smo vas že. Vreča brez dna ste.
Odgovori
+14
16 2
gozdar1
13. 02. 2026 15.19
Vlado putin namreč. spokaj nazaj v rusijo potem pa zid da vas en vidimo več po evropi. Saj si to mislil kajne?
Odgovori
-13
1 14
LevoDesniPles
13. 02. 2026 15.25
še samo odeso, sumi, harkiv in mikolajev vzamemo nazaj ostalo vam skupaj z zahodnjaškimi brkošvabi pustimo XD
Odgovori
+5
6 1
gozdar1
13. 02. 2026 15.27
Samo še sibirijo vzamemo, moskva vam lahko ostane.
Odgovori
-5
0 5
LevoDesniPles
13. 02. 2026 15.40
lol ti že na slovenistanski meji zmrzneš kaj šele v sibiriji XD
Odgovori
+1
1 0
gozdar1
13. 02. 2026 15.17
Kup ruskih športnikov ki nastopajo kot "nevtralni" ima linke z rusko vojsko ali pa promovira rusko okupacijo in je zuaradi tega pod sankcijami tako EU, kot ZK.
Odgovori
-8
1 9
seba14
13. 02. 2026 15.17
Pa kam bomo še prišli, v času vojne na Olimpijske Igre. Taki mladi, močni in zdravi možje, naj gredo v jarke se boriti za domovino, ne pa po svetu potovati, mi pa naj plačujemo za njihovo obrambo.
Odgovori
+11
12 1
LevoDesniPles
13. 02. 2026 15.14
lol januši si lahko na glavico povešene tran5 korenine kar elenskega vtetovirajo... XD
Odgovori
-3
1 4
športnik66
13. 02. 2026 15.10
Ma daj, tale tipček je pa prišel na OI vojaško reklamo delat. Je olimpijski komite se prav odločil - odstraniti z OI! Šport je samo za športnike! Tu ni prostora za reklame in vojaške scene! Meni gre prav na živce!
Odgovori
+17
18 1
gozdar1
13. 02. 2026 15.11
Potem ruski vojaki šporniki ne bi smeli nastopat.
Odgovori
-11
1 12
LevoDesniPles
13. 02. 2026 15.18
janušovi šumarji se še slike ruskih in beloruskih zastav bojito... XD
Odgovori
-5
1 6
gozdar1
13. 02. 2026 15.20
Božanstva imate samo putanisti, ki malikujete vašega botoks firarja.
Odgovori
-5
1 6
gozdar1
13. 02. 2026 15.09
Rusija samo neha z vojno = mir in nervozni "zaskrbljeni" ne bodo ob denar pa tudi novic, ki jih motijo več ne bo.
Odgovori
-6
1 7
