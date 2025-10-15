Divja mačka terorizirala slovaško mesto, na pomoč poklicali policijo

Preplah na vzhodu Slovaške. Prebivalce kraja z 11 tisoč prebivalci je terorizirala divja mačka. Prisvojila si je ulice in prežala izza grmov. Ker je bila agresivna, na ljudi je renčala in jih hotela napasti, so v strahu klicali policijo. Lokalni možje v modrem so v lovu na divjega afriškega servala potrebovali še pomoč državnih policistov, a niti eni niti drugi niso bili uspešni. Ustaviti je niso mogli, nazadnje sta srečo poskusila domačina, ki sta pobeglo žival ujela z mrežo.