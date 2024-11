V Sibiriji našli mumijo 35.000 let stare sabljastozobe mačke

Starodavno mačko so odkrili v sibirskem permafrostu, območju s trajno zamrznjenimi tlemi, zato je truplo tudi v več deset tisoč letih ostalo dobro ohranjeno. Raziskovalci so imeli edinstveno priložnost, da žival natančno preučijo.

Mačka je imela gosto, mehko in temno rjavo dlako, dolgo do tri centimetre. Sabljastozobe mačke so sicer prepoznavne po ogromnih zobeh, ki so jim štrleli iz ust. Z njimi so grabile in ubijale plen. Fosile teh živali so pred tem že odkrili na območju Severne in Južne Amerike, Afrike in Evrazije. Izumrle naj bi pred 12 tisoč leti, na koncu zadnje ledene dobe.

Da je bila žival ovita v led vsaj 35 tisoč let, sklepajo na podlagi analize dlake, ki je bila dobro ohranjena. Določili so tudi teksturo dlake, mišično maso živali in obliko gobčka.