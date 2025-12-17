Divja medvedka posvojila polarnega medvedka

Posnetek medvedke, kako skrbi za posvojenega mladiča, je bil narejen med letno selitvijo polarnih medvedov vzdolž zahodnega dela Hudsonovega zaliva v kraju Churchill v kanadski provinci Manitoba, ki je znan kot "svetovna prestolnica polarnih medvedov".

"Posvojitev mladičev je pri polarnih medvedih dokaj redka. V zadnjih 45. letih smo v naši študijski populaciji dokumentirali 13 primerov," je dejal Evan Richardson , znanstvenik na kanadskem ministrstvu za okolje in podnebne spremembe.

Raziskovalci so mater opazili spomladi, ko je zapuščala svoj brlog, kjer je pred tem skotila mladiča. Mladiča so označili, kar je običajna praksa za lažje preučevanje populacije. Pred nekaj tedni so ponovno zasledili isto medvedko, a so tokrat zraven nje opazili še enega mladiča brez označbe na ušesu.

Po vnovičnem pregledu podatkov so ugotovili, da je medvedka posvojila drugega mladiča. Videoposnetki prikazujejo mladiča, kako opazujeta zasneženo pokrajino, medtem ko mati koraka za njima, ter še en primer, ko eden od mladičev hiti, da se jima znova pridruži. Oba mladiča sta stara od deset do enajst mesecev in bosta verjetno z materjo ostala do starosti približno dveh let in pol.

Raziskovalci za zdaj nimajo informacij o tem, kaj se je zgodilo z biološko materjo posvojenega medvedka, vendar pa navzočnost materinske figure po navedbah Richardsona povečuje možnost za preživetje mladiča do odrasle dobe.