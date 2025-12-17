Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Divja medvedka posvojila polarnega medvedka

Winnipeg, 17. 12. 2025 14.13 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Fotografija je simbolična.

Raziskovalci na severu Kanade so opazili redek primer posvojitve med polarnimi medvedi. Videoposnetki so namreč pokazali divjo medvedko, kako skrbi za mladiča, ki ni njen.

"Posvojitev mladičev je pri polarnih medvedih dokaj redka. V zadnjih 45. letih smo v naši študijski populaciji dokumentirali 13 primerov," je dejal Evan Richardson, znanstvenik na kanadskem ministrstvu za okolje in podnebne spremembe.

Posnetek medvedke, kako skrbi za posvojenega mladiča, je bil narejen med letno selitvijo polarnih medvedov vzdolž zahodnega dela Hudsonovega zaliva v kraju Churchill v kanadski provinci Manitoba, ki je znan kot "svetovna prestolnica polarnih medvedov".

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.
FOTO: AP

 Raziskovalci so mater opazili spomladi, ko je zapuščala svoj brlog, kjer je pred tem skotila mladiča. Mladiča so označili, kar je običajna praksa za lažje preučevanje populacije. Pred nekaj tedni so ponovno zasledili isto medvedko, a so tokrat zraven nje opazili še enega mladiča brez označbe na ušesu.

Po vnovičnem pregledu podatkov so ugotovili, da je medvedka posvojila drugega mladiča. Videoposnetki prikazujejo mladiča, kako opazujeta zasneženo pokrajino, medtem ko mati koraka za njima, ter še en primer, ko eden od mladičev hiti, da se jima znova pridruži. Oba mladiča sta stara od deset do enajst mesecev in bosta verjetno z materjo ostala do starosti približno dveh let in pol.

Raziskovalci za zdaj nimajo informacij o tem, kaj se je zgodilo z biološko materjo posvojenega medvedka, vendar pa navzočnost materinske figure po navedbah Richardsona povečuje možnost za preživetje mladiča do odrasle dobe.

polarni medved

Putin: Rusija bo dosegla svoje cilje v Ukrajini

Izglasovali popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
17. 12. 2025 15.33
Prav lepo je zvedeti kaj lepega.
Odgovori
0 0
SpamEx
17. 12. 2025 15.01
Medvedka ki je po veličini presegla večino svoje populacije
Odgovori
+3
3 0
Agartha enjoyer
17. 12. 2025 14.37
Živali pač niso verne...njim je važno preživetje.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Išče žensko z denarjem in stilom
Išče žensko z denarjem in stilom
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420