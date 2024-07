Divja vožnja ob polotoku Marjan: z gliserjem trčil v delfina

Mirno morje in sončni zahod. Idilični prizori za kopalce pri Splitu, ki so jim julijski večer na morju polepšali še delfini, ki so plavali v neposredni bližini.

A videoposnetek, ki se je pojavil na Facebooku, razkriva še drugo stran dogajanja. Slabo minuto dolg posnetek mirnega morja in delfinov namreč prekine gliser, ki se po morju premika z veliko hitrostjo, zato njegov upravljalec najverjetneje niti ni opazil, da je med vožnjo trčil v delfina.