Divjal pijan, umrli trije mladi, dva poškodovana

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto zgodaj zjutraj v Počitelju pri Čapljini, so življenje izgubili trije mladi ljudje, dva pa sta bila poškodovana. Po navedbah portala net.hr, je voznik Audija A4 vozil pod vplivom alkohola in bil že pred nesrečo prijavljen policiji zaradi nevarne vožnje.

Tragični dogodek se je zgodil v mestu Počitelj v južni Bosni in Hercegovini, kjer je prišlo do trčenja več vozil. V nesreči so umrli dva pripadnika oboroženih sil BiH ter 20-letna ženska.

Po do zdaj znanih informacijah so bili vsi trije v vozilu Audi A3, ki se je peljalo v smeri proti Mostarju. Usodno je bilo trčenje z Audijem A4, ki ga je vozil 28-letnik iz Čapljine. Tudi on je bil po nesreči poškodovan, a aretiran po nalogu dežurnega okrožnega tožilca. Trenutno je v kazenski preiskavi.