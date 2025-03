Divjanje narave v Dubrovniku: na cesto se je zrušil del kamnitega zidu, poškodovani avtomobili

V Dubrovniku se je na cesto sesedel del kamnitega zidu. Temu so botrovale obilne padavine na tem območju. Večji zemeljski plaz se je sprožil na Ulici Frana Supila, zaradi česar se je na cestišče zrušil zid družinske hiše. To je povzročilo velike težave v prometu. Posnetki prikazujejo uničene avtomobile in ruševine zidu, ki je blokiral cesto, poroča Enex.