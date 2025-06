Divjanje narave v Istri: sedem poškodovanih, eden v smrtni nevarnosti

V ponedeljek je Istro zajelo silovito neurje. Najhuje je bilo na območju Rovinja, od koder poročajo o sedmih poškodovanih. Trije med njimi so utrpeli težje poškodbe, za življenje enega se še borijo, je potrdil direktor puljske bolnišnice Andrej Anđelini.

V Rovinju dan po hudi uri še vedno odpravljajo škodo, sanacija bo trajala več dni. Najhuje je bilo v kampih Amarin in Porto Biondi, izruvana drevesa so tam padla tudi na počitniške prikolice in šotore, je razvidno s fotografij, ki so zaokrožile po medijih. Javna gasilska enota iz Rovinja je zabeležila tudi 30 nasedlih jadrnic.