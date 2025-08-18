Divjanje požarov na Iberskem polotoku zahtevalo dve novi žrtvi

V Španiji gozdni požari divjajo že več kot en teden. Španski gasilci, reševalne službe in specializirane vojaške enote se trenutno borijo z najmanj 20 večjimi požari. V zadnjih dneh je po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) pogorelo več kot 70.000 hektarjev, od začetka leta pa že več kot 157.000 hektarjev površin.

Požar je ob tem terjal novo smrtno žrtev. Gasilec in tovornjak, vpletena v nesrečo, sta bila del operacije, ki se bori z gašenjem požarov v regiji Kastilja in Leon, so sporočile lokalne oblasti. Nesreča se je zgodila, ko je konvoj, v katerega je bilo vključeno tudi gasilčevo vozilo, zavil na zelo strmo gozdno cesto. Iz neznanega razloga se je vozilo približalo nasipu, se prevrnilo in zdrselo po strmem naklonu.

Glede na obseg uničenja, ki so ga povzročili požari, je predsednik vlade Pedro Sanchez, ki je tudi obiskal eno od prizadetih območij, v nedeljo napovedal "nacionalni pakt" za soočanje s podnebnimi spremembami.

Za pomoč pri gašenju požarov sta Španija in Portugalska zaprosili tudi v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite.