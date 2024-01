Divje teorije o madežih na Trumpovi dlani: vir dejal, da ne gre za sifilis

Kaj se dogaja z zdravjem nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa? Vprašanje, ki je završalo po tem, ko se je milijarder v javnosti pojavil s skrivnostnimi madeži na dlani. Teorije o nastanku rdečih pik so kar deževale, številni so se spraševali celo, ali ima nekdanji predsednik morda sifilis. Še bolj zanimivo pa je bilo, da Trump ugibanj ni komentiral. A anonimni vir je zdaj pojasnil izvor rdečih znamenj. Ta pa je precej vsakdanji in nič kaj dramatičen.

OGLAS

Donald Trump z rdečimi madeži na dlani FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanji ameriški predsednik in trenutni najverjetnejši republikanski kandidat na novih volitvah Donald Trump je znova razburil javnost. A tokrat ne zaradi svojih neprimernih izjav v javnosti. Tokrat je završalo zaradi skrivnostnih rdečih madežih na njegovi dlani, ki so jih fotografi v objektiv ujeli, ko je v sredo zapuščal svojo rezidenco na Peti aveniji. Medtem ko se je Trump odpravljal na sojenje, so fotografi ujeli rdeče pike na na njegovi desni dlani. Madeži so bili na njegovem kazalcu in palcu, pa tudi na predelu dlani pod kazalcem. Slednje pa je kmalu postala ena glavnih tem pogovorov med politiki in celotno ameriško in svetovno javnostjo. Številni so ob tem ugibali, ali gre morda za sledove spolno prenosljive bolezni sifilis, poroča Forbes.

Voditelji oddaje "Morning Joe" na MSNBC so medtem ugotavljali, da bi bili lahko madeži lahko od markerja, krvi ali pa česa drugega, kar bi bila lahko nastalo, ko je Trump med sojenjem glede obrekovanja z rokami udaril po mizi. Demokratični strateg James Carville je medtem v podcastu Politicon dejal, da se je posvetoval s številnimi zdravniki, s katerimi so prišli do soglasja, da bi imel lahko Trump sekundarni sifilis. Carville sicer ni imenoval zdravnikov. Sifilis je spolno prenosljiva okužba, ki se lahko širi s stikom z odprto rano med spolnim odnosom. Razjede se pogosto najprej pojavijo na mestu okužbe, približno dva do tri tedne po izpostavitvi, rane na rokah, ki so simptom sekundarnega sifilisa, pa se lahko pojavijo štiri do osem tednov po začetni okužbi.

Donald Trump med odhodom iz svoje rezidence FOTO: Profimedia icon-expand

Nekateri drugi zdravniki so medtem podali nekoliko bolj vsakdanja ugibanja. Profesor medicine in zdravstvenih ved Univerze George Washington Jonathan Reiner je tako teoretiziral, da bi se Trump lahko poškodoval ter dodal, da ni nič nenavadnega, "da ljudje, stari 77 let, padejo". Izredni profesor dermatologije v bolnišnici Mount Sinai Joshua Zeichner pa je za Business Insider ocenil, da ima nekdanji predsednik ZDA morda le izpuščaj, ki bi ga lahko povzročili številni dejavniki, od držanja palice za golf do suhih rok. Nekateri so medtem ugibali, da bi imel lahko Trump tudi herpes.