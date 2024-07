Divje vihtenje svetlobnih mečev: 'Za kratek čas se prelevimo v jedije'

Mečevanje po navdihu priljubljene sage Star Wars (op. p. Vojna zvezd) poučujejo tudi na mehiški akademiji Jedi Knight. Udeležence in udeleženke, nekateri se za "spopad" celo odenejo v maske in dolge halje, je premamila ljubezen do znanstvene fantastike in priložnost za zabavno ter aktivno preživljanje prostega časa.

Akademija ponuja trening "v zabavnem športu s svetlobnimi meči na varen in zabaven način", je za AFP povedal 18-letni študent Mauricio Rodriguez. 24-letni študent strojništva Victor Aceves pa je dejal, da je to zanimiv šport, skozi katerega se za kratek čas prelevi v "jedija". "Že navadni meči so udarni sami po sebi. A mečevanje s svetlobnimi meči daje vsemu skupaj še malce bolj fantastičen pridih," je dodal.

Učenci morajo med usposabljanjem slediti posamičnem korakom: od vajenca (op. p. "padawan") do viteza, velikega viteza in mojstra.