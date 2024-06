Divji konji se po približno 200 letih vračajo domov

A človek, oziroma dejavnost, s katero se je ukvarjal, vključno z lovom na živali zaradi mesa in ceste, ki so nato razdrobile in uničile njihov življenjski prostor. V 60. letih 20. stoletja je vse to skoraj privedlo do izumrtja teh konjev.

Divji konji evrazijske stepe, znani tudi kot konji Przewalskega, so se nekoč gibali po prostranih travnikih osrednje Azije, prvič naj bi bili namreč udomačeni pred približno 5500 leti. Ljudje v severnem Kazahstanu naj bi jahali in molzli konje že skoraj 2000 let nazaj, preden so se pojavili prvi zapisi o njihovih udomačitvah v Evropi.

"To so edini preostali divji konji na svetu. Mustangi so udomačeni konji, ki so prostoživeči," je dejal tiskovni predstavnik živalskega vrta Filip Mašek. Konji, ki so bili ponovno naseljeni v Kazahstan, so potomci dveh skupin, ki sta živeli v živalskih vrtovih v Münchnu in Pragi.

Prvotno je bilo predvideno potovanje sedmih konj, je pojasnil Mašek, vendar se je eden od konjev malce uprl. Ravno pred vkrcanjem se je usedel na tla in se ni želel premakniti, zato so ga morali vrniti v praški živalski vrt. "Ob vrnitvi je bil malo omotičen, vendar je zdaj v redu. Ti konji morajo celotno potovanje stati, ne morejo sedeti predvsem zato, ker mora njihova kri pravilno krožiti. Skupno potovanje traja 30 ur in konji bodo preživeli le, če bodo vso pot stali," je poudaril.

Vrnitev konjev iz praškega živalskega vrta bi pripomogla k povečanju biotske raznovrstnosti v regiji. Konji namreč v svojem gnoju širijo semena in ko prekopavajo rastline, pomagajo vodi, da se spusti v tla. "S svojim gnojem praktično gnojijo stepo."

"Zame cilj sodobnega živalskega vrta ni le zaščita in vzreja ogroženih vrst, temveč njihova vrnitev v divjino, kamor spadajo," je dodal Mašek.

Praški živalski vrt je že leta 2011 sodeloval pri ponovni naselitvi konj Przewalskega v Mongoliji. Projekt je takrat vključeval devet poletov konj, nadaljeval pa se je vsaj do leta 2019, ko se je populacija konj stabilizirala. Zdaj je v Mongoliji približno 1500 konj.