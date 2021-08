Divji sloni na Kitajskem se po več kot letu dni vračajo domov

Čreda 14 divjih azijskih slonov, ki je odtavala več kot 700 kilometrov od rezervata, se, kot kaže, po več kot letu dni potepanja, končno vrača domov. Med potjo so jih skrbno spremljali uradniki, ki so z vabami in zaporami skušali usmerjati njihovo pot. Kljub temu je med potovanjem prišlo do nekaj incidentov, sloni so na primer vdrli na nekaj kmetij in v dom za upokojence ter pojedli tamkajšnje pridelke in zaloge hrane.

Čreda, ki je tavala približno 17 mesecev, se zdaj varno vrača proti naravnemu rezervatu v avtonomni prefekturi Sipsong Panna v provinci Junan, so sporočili z Nacionalne uprave za gozdarstvo in travnike. V svoj habitat so se začeli vračati, potem ko so v nedeljo prečkali reko Juanjiang.

Čreda slonov je mednarodno prepoznana postala po tem, ko se je s skrajnega juga države odpravila na več kot 700 kilometrov dolgo pot proti severu. Kitajske oblasti so poskušale skupino skozi celotno potovanje na različne načine usmeriti v ustrezne habitate, med drugim so pripravljali vabe s hrano in postavljali zapore, poroča The Independent.

Da bi ustrezno spremljali njihovo gibanje, so na pot napotili na stotine osebja, ki je skrbelo za morebitna "tvegana srečanja" v naseljih. Kljub pazljivosti je prišlo do nekaj incidentov, čreda je tako "izropala" nekaj kmetij, hrano je "ukradla" tudi iz doma za upokojence. Oblasti so takrat prekinile oskrbo z električno energijo, da slonov ne bi stresla elektrika. Prav tako so na njihovo pot poslali policijo, ki je praznila ceste, in slone usmerjala stran od gosto naseljenih območij. Njihovo gibanje so spremljali s približno 18 brezpilotnimi letali.

