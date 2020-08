Divji svinji, ki je ukradla laptop, grozi odstrel

Minuli teden so po spletu zakrožili posnetki golega moškega, ki lovi divjo svinjo in njene mladičke. Divja svinja je namreč nudistu ukradla kopalno torbo z njegovim prenosnikom vred in jo ucvrla. Dogodek se je zgodil na priljubljenem jezeru Teufelssee v Berlinu, kjer se je zbralo veliko kopalcev, ki so se prizoru moškega, ki teče za divjo svinjo, pošteno nasmejali.