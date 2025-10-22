Svetli način
Divji voznik za 45-minutno pot porabil le 17 minut: izdal ga je posnetek

Mostar , 22. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K.
Policija v Bosni in Hercegovini je identificirala neodgovornega voznika, ki je prejšnji konec tedna z mercedesom prevozil 36-kilometrski odsek od Mostarja do Ljubuškega. Za vožnjo, ki običajno traja približno 45 minut, je potreboval le 17 minut. Divjo vožnjo je posnel njegov sovoznik, posnetek pa je bil objavljen na omrežju YouTube.

Na posnetku je voznik, ki krši prometni predpis za predpisom, poroča Index.hr. Poleg drastične prekoračitve omejitve hitrosti je med vožnjo uporabljal mobilni telefon in večkrat prečkal na nasprotni vozni pas, pogosto čez neprekinjeno črto, v ozadju pa je odmevala glasna glasba. Slišati je tudi številne vzklike.

Hitra vožnja FOTO: Shutterstock

Policija je identificirala voznika in sovoznika

Policija je po pregledu posnetka uvedla preiskavo in potrdila, da je za volanom sedel moški iz Mostarja, prav tako so identificirali tudi njegovega sovoznika. Policija je v izjavi opozorila državljane, naj se ne udeležujejo podobnih akcij. Ugotovili so, da je 19. oktobra 2025 okoli 4.40 zjutraj moški iz Mostarja vozil vozilo znamke Mercedes. S sovoznikom sta posnela vožnjo iz Ljubuškega v Mostar, kjer sta omenjeni odsek ceste prevozila v 17 minutah, pri čemer sta storila več prometnih prekrškov. 

vožnja voznik bih kršitve
