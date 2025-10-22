Divji voznik za 45-minutno pot porabil le 17 minut: izdal ga je posnetek

Na posnetku je voznik, ki krši prometni predpis za predpisom, poroča Index.hr . Poleg drastične prekoračitve omejitve hitrosti je med vožnjo uporabljal mobilni telefon in večkrat prečkal na nasprotni vozni pas, pogosto čez neprekinjeno črto, v ozadju pa je odmevala glasna glasba. Slišati je tudi številne vzklike.

Policija je po pregledu posnetka uvedla preiskavo in potrdila, da je za volanom sedel moški iz Mostarja, prav tako so identificirali tudi njegovega sovoznika. Policija je v izjavi opozorila državljane, naj se ne udeležujejo podobnih akcij. Ugotovili so, da je 19. oktobra 2025 okoli 4.40 zjutraj moški iz Mostarja vozil vozilo znamke Mercedes. S sovoznikom sta posnela vožnjo iz Ljubuškega v Mostar, kjer sta omenjeni odsek ceste prevozila v 17 minutah, pri čemer sta storila več prometnih prekrškov.