DJ na festivalu: Rekli so mi, naj še naprej vrtim glasbo, da se izognemo paniki

"Nadaljeval sem z glasbo, a je bilo neverjetno težko," je na svojem Instagram profilu zapisal Topic.

Po 10 do 15 minutah je bila glasba utihnila in ljudje so bili obveščeni o incidentu. "Očitno je storilec načrtno meril v vratove ljudi, ki jih je napadel z nožem, in povsem neselektivno poskušal ubiti vse."

Topic, ki tudi prihaja iz Solingena, je razkril še, da so se skrili v bližnjo trgovino, saj je bil napadalec še na begu, slišali pa so policijske helikopterje, ki so krožili nad njimi.

"Še vedno ne morem vejeti. To bi moral biti brezplačen festival za vse, tam so bili moji bližnji prijatelji z majhnimi otroki. Ko to pišem, nad hišo, kjer sem odraščal v tem malem nemškem mestu, še vedno kroži helikopter. Kaj se dogaja s tem svetom? Moje misli so pri žrtvah," je še zapisal.